По Крымскому мосту открыли движение для фур: за ночь там проехали 700 фур

Накануне на подъездах к мосту со стороны Керчи и Тамани демонтировали запрещающие знаки, которые ограничивали проезд по мосту машин максимальной массой свыше 3,5 тонн. Эта мера действовала с 16 мая, когда открылась автомобильная переправа между полуостровом и Краснодарским краем.
По данным Росавтодора, с весны по Крымскому мосту проехали уже более 2,5 миллионов автомашин, что значительно превысило пропускную способность керченской паромной переправы, по которой в 2017 году перевезли только 1,3 миллиона автомобилей. Напомним, что железнодорожный мост в Крым планируют запустить в декабре 2019-го.
Сергей Аксенов,
глава Республики Крым:
Безусловно, многих крымчан беспокоит вопрос ценовой политики в связи с этим событием, тем не менее стоит понимать, что до тех пор, пока не будет открыт железнодорожный переезд, ожидать глобальных изменений не стоит. На данный момент железная дорогая — самый дешевый и удобный вид транспорта, который обеспечит быструю доставку любых грузов по сходной цене.