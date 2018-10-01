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По Крымскому мосту открыли движение для фур: за ночь там проехали 700 фур

В ночь на 1 октября открылось движение грузовиков по крымскому мосту. Только за ночь по переправе проехали 700 грузовых автомобилей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавтодор.

Владимир Путин на открытии Крымского моста. 15 мая 2018 года.
Владимир Путин на открытии Крымского моста. 15 мая 2018 года.
kremlin.ru

Накануне на подъездах к мосту со стороны Керчи и Тамани демонтировали запрещающие знаки, которые ограничивали проезд по мосту машин максимальной массой свыше 3,5 тонн. Эта мера действовала с 16 мая, когда открылась автомобильная переправа между полуостровом и Краснодарским краем.

По данным Росавтодора, с весны по Крымскому мосту проехали уже более 2,5 миллионов автомашин, что значительно превысило пропускную способность керченской паромной переправы, по которой в 2017 году перевезли только 1,3 миллиона автомобилей. Напомним, что железнодорожный мост в Крым планируют запустить в декабре 2019-го.

Сергей Аксенов,
глава Республики Крым:

Безусловно, многих крымчан беспокоит вопрос ценовой политики в связи с этим событием, тем не менее стоит понимать, что до тех пор, пока не будет открыт железнодорожный переезд, ожидать глобальных изменений не стоит. На данный момент железная дорогая — самый дешевый и удобный вид транспорта, который обеспечит быструю доставку любых грузов по сходной цене.

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