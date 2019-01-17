В Рубцовске просят не закрывать единственный хлебокомбинат и не увольнять почти 300 сотрудников

Работники одного из старейших предприятий Рубцовска — городского хлебокомбината — разместили петицию с просьбой не допустить закрытия предприятия. По их словам, у комбината много проблем: большие долги, в разы упали объемы производства и зарплат. Однако пока никаких официальных подтверждений того, что владельцы хотят закрыть предприятие или уволить работников, нет.

В петиции говорится: стало известно, что хлебокомбинат закрывают. Якобы он находится на грани банкротства.

Один из сотрудников хлебокомбината анонимно рассказал altapress.ru, что именно происходит на предприятии. По его словам, слухи о намерении собственника продать или обанкротить предприятие ходили последние два года. Сейчас на комбинате положение, со слов собеседника, якобы такое.

Нет сырья для производства.

Объем производства одной бригады упал с 20 тонн до 6 тонн.

Зарплаты упали , и их выплату стали регулярно задерживать.

и их выплату стали регулярно задерживать. Изменился график работы: вместо прежних день/ночь/48 часов отдыха теперь производственные бригады выходят только по ночам — семь смен в месяц.

Отдел по сбыту работает плохо ( директора магазинов не могут до него дозвониться).

В комментариях к петиции, размещенной в том числе в «Одноклассниках» в группе «Беспредел нашего города — обратная сторона Рубцовска», говорится, что предприятие имеет долг за поставленное топливо в несколько миллионов рублей.

Тем временем никаких официальных заявлений руководство предприятия не делало, с персоналом не общалось. Якобы только начальники цехов советуют сотрудникам искать работу.

По словам депутата АКЗС от КПРФ Вероники Лапиной, на предприятии работает около 300 человек, в случае закрытия комбината они рискуют оказаться на улице. И это будет уже третье за полтора года предприятие Рубцовска, уволившее более 300 человек. Первыми были МУП «Рубцовские теплосети» и ООО «ИДК» (оба закрылись в связи с реформой системы теплоснабжения в городе).

По ее словам, бюджет города может потерять несколько миллионов рублей недополученных НДФЛ.

Однако, по сведениям сервиса kartoteka.ru, на комбинате работает 220 человек. Открытые источники не показывают катастрофического финансового положения предприятия, хотя и фиксируют убытки.

По данным kartoteka.ru, выручка комбината падает с 2012 года (исключение 2014 год), но вероятность банкротства оценивается как небольшая. В 2017 году доход предприятия составил 170,4 млн рублей, расходы — 171,7 млн. В арбитраже в 2018 году зафиксирован только один иск о взыскании долга от поставщика ГСМ. Но и в этом случае стороны заключили мировое соглашение. Исков о банкротстве нет.

В числе собственников этого акционерного общества — и его директор Александр Шевченко. Дозвониться до него через приемную altapress.ru не удалось. В краевом управлении по пищевой и перерабатывающей промышленности сообщили, что уточняют информацию и предоставят комментарий позже.