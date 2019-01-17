В Рубцовске просят не закрывать единственный хлебокомбинат и не увольнять почти 300 сотрудников

В петиции говорится: стало известно, что хлебокомбинат закрывают. Якобы он находится на грани банкротства.
Один из сотрудников хлебокомбината анонимно рассказал altapress.ru, что именно происходит на предприятии. По его словам, слухи о намерении собственника продать или обанкротить предприятие ходили последние два года. Сейчас на комбинате положение, со слов собеседника, якобы такое.
- Нет сырья для производства.
- Объем производства одной бригады упал с 20 тонн до 6 тонн.
- Зарплаты упали, и их выплату стали регулярно задерживать.
- Изменился график работы: вместо прежних день/ночь/48 часов отдыха теперь производственные бригады выходят только по ночам — семь смен в месяц.
- Отдел по сбыту работает плохо (директора магазинов не могут до него дозвониться).
В комментариях к петиции, размещенной в том числе в «Одноклассниках» в группе «Беспредел нашего города — обратная сторона Рубцовска», говорится, что предприятие имеет долг за поставленное топливо в несколько миллионов рублей.
Тем временем никаких официальных заявлений руководство предприятия не делало, с персоналом не общалось. Якобы только начальники цехов советуют сотрудникам искать работу.
По словам депутата АКЗС от КПРФ Вероники Лапиной, на предприятии работает около 300 человек, в случае закрытия комбината они рискуют оказаться на улице. И это будет уже третье за полтора года предприятие Рубцовска, уволившее более 300 человек. Первыми были МУП «Рубцовские теплосети» и ООО «ИДК» (оба закрылись в связи с реформой системы теплоснабжения в городе).
По ее словам, бюджет города может потерять несколько миллионов рублей недополученных НДФЛ.
Однако, по сведениям сервиса kartoteka.ru, на комбинате работает 220 человек. Открытые источники не показывают катастрофического финансового положения предприятия, хотя и фиксируют убытки.
По данным kartoteka.ru, выручка комбината падает с 2012 года (исключение 2014 год), но вероятность банкротства оценивается как небольшая. В 2017 году доход предприятия составил 170,4 млн рублей, расходы — 171,7 млн. В арбитраже в 2018 году зафиксирован только один иск о взыскании долга от поставщика ГСМ. Но и в этом случае стороны заключили мировое соглашение. Исков о банкротстве нет.
В числе собственников этого акционерного общества — и его директор Александр Шевченко. Дозвониться до него через приемную altapress.ru не удалось. В краевом управлении по пищевой и перерабатывающей промышленности сообщили, что уточняют информацию и предоставят комментарий позже.