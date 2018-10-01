Более 100 мешков мусора: сотрудники АТБ провели субботник на берегу реки Обь в районе Заречья

Виктория Вергун,
директор Азиатско-Тихоокеанского банка по Алтайскому краю и Республике Алтай:
Место субботника выбрали не случайно. Этот пляж любят не только барнаульцы, но и гости города. Каждое лето здесь много отдыхающих и, как следствие, к окончанию купального сезона скапливается много мусора.
Пляж и прилегающая к нему территория в районе Заречья были полностью очищены от банок, бутылок, стекла и прочего мусора. По словам организаторов субботника поставлен своеобразный рекорд — силами сотрудников АТБ и «Руси» с прибрежной территории было собрано и отправлено на утилизацию более 100 мешков мусора.
Виктория Вергун рассказала, что АТБ планирует и в дальнейшем принимать активное участие в подобных мероприятиях.