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Более 100 мешков мусора: сотрудники АТБ провели субботник на берегу реки Обь в районе Заречья

В конце сентября сотрудники Азиатско-Тихоокеанского банка совместно с гостиницей «Русь» провели субботник. Уборка прошла на берегу реки Обь в районе Заречья. В акции участвовало более 30 человек.

Субботник.
Субботник.
Источник: Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)

Виктория Вергун,
директор Азиатско-Тихоокеанского банка по Алтайскому краю и Республике Алтай:

Место субботника выбрали не случайно. Этот пляж любят не только барнаульцы, но и гости города. Каждое лето здесь много отдыхающих и, как следствие, к окончанию купального сезона скапливается много мусора.

Пляж и прилегающая к нему территория в районе Заречья были полностью очищены от банок, бутылок, стекла и прочего мусора. По словам организаторов субботника поставлен своеобразный рекорд — силами сотрудников АТБ и «Руси» с прибрежной территории было собрано и отправлено на утилизацию более 100 мешков мусора.

Субботник.
Субботник.
Источник: Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)
Субботник.
Субботник.
Источник: Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)
Субботник.
Субботник.
Источник: Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)

Виктория Вергун рассказала, что АТБ планирует и в дальнейшем принимать активное участие в подобных мероприятиях.

  • Новости компаний

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