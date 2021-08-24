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Специалисты алтайского зерноперерабатывающего предприятия освоили инструменты бережливого производства

Обучение инструментам бережливого производства прошли сотрудники ООО «Повалихинский комбинат зернопереработки «Алтайские закрома» в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Тренинг для участников рабочей группы компании организовали эксперты регионального центра компетенций Алтайского края в период с 5 по 12 августа.

В рамках тренинга «Реализация проекта по улучшению» сотрудники комбината решали кейс, в ходе которого познакомились с фазами проекта, ключевыми мероприятиями реализации проекта, а также обязательными документами, которые оформляются в рамках проектной деятельности.

Во время обучения по теме «Основы бережливого производства» участники при сборке штепсельных вилок в течение трех «рабочих смен» смогли пройти путь от типичного до более эффективного производства, выявляя и устраняя производственные потери.

Путем оптимизации процесса они смогли поработать с такими инструментами, как картирование, «5 почему», поток единичных изделий, хронометраж, балансировка, , производственный анализ.

По окончании практической части тренинга сотрудники убедились в том, что улучшать производственные процессы возможно без значительных финансовых затрат с помощью внедрения инструментов бережливого производства.

В рамках тренинга «Производственный анализ» участники обучения выяснили, что этот инструмент позволяет оперативно выявлять проблемы на любом этапе производства, а также дает возможность оперативно реагировать на их решение и корректировать производственный план.

По итогам тренинга участники проанализировали текущую работу, разработали шаблон для производственного анализа и запланировали порядок внедрения на участке фасовки крупы.

Благодаря обучению участники рабочей группы получили подготовку, необходимую для активной фазы реализации проекта по оптимизации. Специалисты комбината уже в ближайшее время начнут применять полученные знания на пилотном потоке «Оптимизация процесса переработки крупы».

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

#АЦКР #Производительностьтруда #национальныйпроект #рцк #ЛидерИзменений

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