Специалисты подсчитали, сколько россияне тратят на благотворительность

Центр управления благосостоянием и филантропией бизнес-школы «Сколково» провел исследование расходов на благотворительность в России. Выяснилось, что ежегодно на эти цели россияне тратят по 340—460 млрд руб. Самые состоятельные граждане в среднем жертвуют по 76 тыс. рублей, а остальные — по восемь тыс. рублей.