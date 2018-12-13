Специалисты подсчитали, сколько россияне тратят на благотворительность

Сумма, которую тратят на благотворительность, равна годовому бюджету, выделенному на культуру и спорт или здравоохранение, отмечает РБК. Около трети всех средств жертвует население, а остальное — состоятельные лица и российские компании.
Государственные расходы на социальную политику гораздо выше и составляют около пяти трлн. рублей, пишет ura.ru.
Ранее аналитики Организации экономического сотрудничества и развития предложили привязать возраст выхода на пенсию к уровню дохода. Как показывает практика, богатые люди живут дольше, и поэтому им следует установить более поздний возраст выхода на отдых по старости.