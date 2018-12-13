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Экономика
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Специалисты подсчитали, сколько россияне тратят на благотворительность

Центр управления благосостоянием и филантропией бизнес-школы «Сколково» провел исследование расходов на благотворительность в России. Выяснилось, что ежегодно на эти цели россияне тратят по 340—460 млрд руб. Самые состоятельные граждане в среднем жертвуют по 76 тыс. рублей, а остальные — по восемь тыс. рублей.

Благотворительный фонд "Облака".
Благотворительный фонд "Облака".
vk.com/fond_oblaka

Сумма, которую тратят на благотворительность, равна годовому бюджету, выделенному на культуру и спорт или здравоохранение, отмечает РБК. Около трети всех средств жертвует население, а остальное — состоятельные лица и российские компании.

Государственные расходы на социальную политику гораздо выше и составляют около пяти трлн. рублей, пишет ura.ru.

Ранее аналитики Организации экономического сотрудничества и развития предложили привязать возраст выхода на пенсию к уровню дохода. Как показывает практика, богатые люди живут дольше, и поэтому им следует установить более поздний возраст выхода на отдых по старости.

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