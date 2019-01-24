Сроки полной сдачи космодрома Восточный сдвинули на два года

Строительство космодрома Восточный невозможно завершить к 2021 году, поэтому установлен срок — не позднее 2023 года, за эти показатели выходить нельзя, заявил вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания с премьер-министром РФ.

«Первоначальные сроки стояли — 2021 год, но не будем, так сказать, питать иллюзии, в 2021-м никто сегодня не способен построить. Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, они привели объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023», — сказал Борисов, пишет «Интерфакс».

И добавил: «За 2023 год нам выходить нельзя».

Вице-премьер подчеркнул, что президент РФ поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса не позднее 2023 года.

23 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что госкорпорация Роскосмос просит дополнительные средства на строительство космодрома Восточный, где выполнено лишь 25% запланированного объема.

«Государство инвестирует в освоение космоса значительные средства, запланированный объем бюджетного финансирования на ближайшие три года составит 515 млрд рублей», — сказал Медведев.

Космодром Восточный — российский космодром на Дальнем Востоке в Амурской области. Первый российский гражданский космодром. Общая площадь около 700 квадратных километров.

6 ноября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома. В 2010-м был заложен «Памятный знак» в честь начала работ. В 2011-м начато техническое и эскизное проектирование. Строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году и завершилось в апреле 2016-го.

Строительство первого стартового комплекса сопровождалось коррупционными скандалами, а также забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты. По фактам нарушений при строительстве космодрома было возбуждено свыше 140 уголовных дел, ущерб составил более 10 млрд рублей.

28 апреля 2016 года состоялся первый успешный пуск с выводом на орбиту трех искусственных спутников Земли.