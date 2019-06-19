Стало известно, где и когда можно увидеть проект генплана Барнаула

Общественное обсуждение — это форма заочного участия граждан в принятии решений, объясняли ранее в мэрии Барнаула. Это означает, что все документы, включая проект генплана и различные карты, выставят на сайте комитета по управлению муниципальным имуществом.
Кроме того, с ними можно будет ознакомиться наглядно — по девяти адресам и в определенное время (перечислены ниже). А предложения и замечания по проекту будут подавать в письменном виде.
На официальном сайте комитета по управлению муниципальным имуществом документы выставят 24 июня. Чтобы увидеть все материалы в натуре, надо прийти по обозначенным в оповещении адресам (см. ниже).
Главное — внимательно следить за датами. По некоторым адресам экспозицию откроют только на два дня.
На общественное обсуждение выносится проект генплана Барнаула, восемь карт (например, карта планируемого размещения объектов физкультуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, иных объектов местного значения городского округа и другие), а также положение о территориальном планировании.
Есть три варианта подачи предложений и замечаний. Во-первых, можно обратиться через сайт комитета в разделе для общественных обсуждений. Во-вторых, написать их на бумаге и отнести по адресу: ул. Строителей, 8, информационно-справочный сектор, кабинет № 14.
Третий вариант — оставить запись в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. Предложения и замечания по проекту генплана можно подать до 15 июля, указано в оповещении о проведении общественных обсуждений.
После того, как общественные обсуждения завершатся, в течение трех дней организатор (комиссия по землепользованию и застройке) обязан составить протокол. В нем должны быть указаны предложения и замечания, а также аргументированные рекомендации организатора обсуждений, надо ли их учитывать или нет.
Заключение о результатах общественных обсуждений должно быть опубликовано на сайте мэрии.
Приводим полный список адресов:
- ул. Короленко, 65. С 24 июня по 15 июля. С 9:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00.
- пр. Красноармейский, 104. 24 и 25 июня. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.
- пр. Комсомольский, 108а. 26 и 27 июня. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.
- ул. 50 лет СССР, 12. 1 и 2 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.
- с. Власиха, ул. Первомайская, 50. 1 и 2 июля. С 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
- ул. Никитина, 60. 3 и 4 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00;
- с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а. 3 и 4 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.
- ул. Г. Исакова, 230. 8 и 9 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.
- п. Научный Городок, 9. 8 и 9 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.
Комиссия по землепользованию и застройке оставила номера своих телефонов: