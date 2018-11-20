Стало известно, кого могут освободить от налога на имущество физлиц

Законопроект внесли депутаты Госдумы во главе с председателем комитета Тамарой Плетнёвой. По мнению инициаторов, в отношении многодетных семей должны быть выработаны особые меры поддержки. По их мнению, уровень доходов таких семей, как правило, снижается с появлением каждого следующего ребенка.
Депутаты предлагают предоставить членам многодетных семей право на налоговую льготу в отношении налога на имущество физических лиц.
В Счётной палате, как следует из отзыва ведомства, инициативу депутатов не поддерживают.
Во-первых, говорят в Счетной палате, льготы могут устанавливать муниципальные представительные органы. Во-вторых, освобождение многодетных семей от уплаты налога повлечёт выпадающие доходы местных бюджетов.