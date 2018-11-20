Стало известно, кого могут освободить от налога на имущество физлиц

Более 1,5 млн многодетных родителей могут освободить от налога на имущество физических лиц. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс депутаты Госдумы планируют рассмотреть на заседании думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей 20 ноября, сообщает «Парламентская газета».