Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 марта
90

Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыль

Tele2 объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2018 год.

Гендиректор компании Tele2 Сергей Эмдин.
Гендиректор компании Tele2 Сергей Эмдин.
Фото: архив компании Tele2

В 2018 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:

Инфографика.
Инфографика.
Архив компании Tele2
  • Выручка выросла на 16,4% в сравнении с 2017 годом и достигла 143 млрд рублей.
  • Показатель EBITDA составил 43,7 млрд рублей − увеличился на 43,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
  • Показатель рентабельности EBITDA достиг 30,5%, увеличившись на 5,7 п. п. по сравнению с 2017 годом.
  • Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 25,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 99,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 18%.
  • Чистая прибыль — 2,7 млрд рублей.
  • Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 30% и достиг значения 2,8.

Показатель (млрд рублей)

2017

2018

Изменение

Операционная выручка

123,0

143,2

16,4%

EBITDA

30,5

43,7

43,2%

Рентабельность EBITDA, %

24,8%

30,5%

5,7 п. п.

CAPEХ

12,8

25,5

99,6%

Чистая прибыль

(5,5)

2,7


В 2018 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:

  • Абонентская база компании на 31 декабря 2018 года составила 42,3 млн человек, увеличившись на 1,7 млн человек за год.
  • Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 11,5% и составил 281 рубль.
  • Годовой отток абонентов сократился на 0,8 п. п. и составил 37,5%.
  • Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 26%.

Показатель

2017

2018

Изменение

Абонентская база, млн

40,6

42,3

4,2%

ARPU (рубли)

252

281

11,5%

Отток (%)

38,3%

37,5%

(0,8 п. п.)

  • Число абонентов MVNO на сети Tele2 составило 1,75 млн человек, увеличившись за год на 75% (не учитываются в абонентской базе компании).

Показатель

2017

2018

Изменение

Абонентская база MVNO, млн

1

1,75

75%


Сергей Эмдин,
генеральный директор Tele2:

Успешные финансовые и операционные результаты Tele2 подтверждают эффективность нашей бизнес-стратегии и коммуникационной платформы «Другие правила». В течение года мы регулярно запускали инновационные продукты, укрепляя репутацию трендсеттера телеком-рынка. В прошлом году Tele2 строила сети LTE вдвое быстрее конкурентов, и клиенты уже оценили качество нашего 4G — средний трафик на одного пользователя мобильного интернета вырос почти на 45% год к году. Знаковым событием 2018 года для нас стал выход на чистую прибыль, и в этом году мы продолжим ее наращивать. Также мы сосредоточимся на развитии основного драйвера выручки — передаче данных — и дальнейшем снижении соотношения долга к EBITDA.

  • Новости телекома

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость