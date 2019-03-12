Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыль

В 2018 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:



В 2018 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:

Успешные финансовые и операционные результаты Tele2 подтверждают эффективность нашей бизнес-стратегии и коммуникационной платформы «Другие правила». В течение года мы регулярно запускали инновационные продукты, укрепляя репутацию трендсеттера телеком-рынка. В прошлом году Tele2 строила сети LTE вдвое быстрее конкурентов, и клиенты уже оценили качество нашего 4G — средний трафик на одного пользователя мобильного интернета вырос почти на 45% год к году. Знаковым событием 2018 года для нас стал выход на чистую прибыль, и в этом году мы продолжим ее наращивать. Также мы сосредоточимся на развитии основного драйвера выручки — передаче данных — и дальнейшем снижении соотношения долга к EBITDA.