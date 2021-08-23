Точно по графику. Дороги по нацпроекту отремонтируют в Барнауле в срок

Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Барнауле укладывается в предусмотренные сроки, рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев.

«Сейчас мы идём точно по графикам, опасений нет. Подрядчики с нами работают уже на протяжении четырех лет с реализацией проекта. В целом, думаю, что все работы будут завершены в установленные сроки», — подчеркнул глава профильного комитета горадминистрации.

Всего по нацпроекту на 2021 год было запланировано улучшить 23 участка дорог краевой столицы. На данный момент к ремонту приступили на всех участках, кроме дороги на улице Ползунова. При этом на трех объектах работы уже закончились: мост через реку в селе Власиха, улицы Парфенова и Горнолыжная.

Всего в программу ремонта дорожных участков вложено 907 миллионов рублей, и по итогу будет исправлено 28 километров дороги. Окончание всех работ планируется на октябрь текущего года.

Также в краевой столице ведется строительство участка дороги по проезду Северному Власихинскому по программе социально-экономического развития Алтайского края. До конца 2021 года здесь появится новая обустроенная дорога — с ливневой канализацией, тротуарами, уличным освещением и дополнительными парковочными местами.

Кроме того, в городе продолжается реализация проекта по ремонту сельских дорог. Всего с 2011 года в Барнауле было отремонтировано более 249 дорог частного сектора. На этот год запланировано отремонтировать 32 объекта на сумму более 42 миллионов рублей.

Приоритет общественному транспорту

Также Антон Шеломенцев рассказал о том, как в городе решается вопрос повышения мобильности общественного транспорта и появления выделенных полос.

«Сейчас подрядчик занимается разработкой транспортной схемы, активно идет сбор исходных данных. Мы понимаем, что выделенных полос будет недостаточно, будем решать вопрос с парковочным пространством и параллельно запускать сервисы по фото- и видеофиксации нарушений, чтобы выделенные полосы действительно работали», — отметил председатель дорожного комитета.

Разработка транспортной схемы ориентировочно должна завершиться до конца февраля 2022 года, а внедрение нововведений планируется на конец августа — начало сентября следующего года.

Реконструкция путепровода на Новом рынке

Высказался председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города и о грядущей реконструкции моста на Новом рынке. По словам Антона Шеломенцева, избежать транспортного напряжения на проспекте Ленина во время ремонта объекта не получится.

Дело в том, что через мост проходит огромный транспортный поток. При этом представитель мэрии подчеркнул: «Надо понимать, что путепровод небезопасный, он требует реконструкции».

На данный момент рассматриваются варианты организации дорожного движения на время ремонта. Но утвержденного плана еще нет.