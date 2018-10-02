ЦБ докапитализировал Азиатско-Тихоокеанский банк на 9 миллиардов рублей

Докапитализация позволила заново сформировать капитал банка. Данная процедура была необходима для того, чтобы АТБ мог соответствовать обязательным требованиям и нормативам Банка России.

Докапитализация банка прошла в рамках процедуры оздоровления, направленной на поддержание финансовой устойчивости и обеспечение непрерывности деятельности АТБ. Банк пережил несколько важных этапов, которые были необходимы. На сегодняшний день Азиатско-Тихоокеанский банк является стабильным и операционно прибыльным, показывает положительную тенденцию по многим финансовым показателям и полностью выполняет все требования законодательства. В АТБ растет клиентская база, начиная с июля в банк пришло около 2 000 новых вкладчиков и прирост по срочным вкладам продолжается.