В Алтайском филиале РСХБ действует акция по открытию расчетного счета для бизнеса

В Алтайском филиале Россельхозбанка продолжает действовать акция «Хорошее начало» . В рамках данного предложения компании малого и среднего бизнеса могут открыть в Россельхозбанке счет в рублях. Его обслуживание как и само открытие в течение трех месяцев будет бесплатным.

В качестве дополнительного преимущества РСХБ отменяет комиссию за три календарных месяца, включая месяц открытия счета, на переводы денежных средств в рублях через системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент"/"Банк-Клиент» и «Мобильный банк» на счета в РСХБ и других кредитных организациях. Кроме того, операции по приему и пересчету денежной наличности в рублях в течение одного календарного месяца, в котором был открыт счет, для участников акции также бесплатны.

Отметим, всего в Алтайском филиале РСХБ открыто более 6700 расчетных счетов корпоративных клиентов. Из них с начала 2018 года (по данным на 15 ноября) — 672 счета, что на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В рамках действующей акции открыто 214 счетов.

Специальное предложение в АО «Россельхозбанк» действует до 30 ноября 2018 года. Подробные условия акции размещены на сайте www.rshb.ru или по телефону 8 (3852) 53-89-26.