Стало известно, когда в Алтайском крае налог на недвижимость начнут исчислять по кадастровой стоимости

Исчислять налог на имущество физлиц (квартиры, дома, гаражи, дач и т. д.) по кадастровой стоимости в Алтайском крае начнут с 1 января 2020 года. Такое решение должны принять депутаты на сессии 29 ноября. Это решение значительно повлияет на суммы в будущих квитанциях: у одних они точно заметно возрастут, а у других могут сократиться.

Почему необходимо переходить на новую систему?

По федеральному законодательству все регионы должны перейти на исчисление налога на имущество по кадастровой стоимости до 1 января 2020 года. В Алтайском крае долго не принимали это решение: министр финансов Владимир Притупов неоднократно заявлял, что власти края сначала хотят изучить опыт других регионов, которые уже перешли на новую систему.

Как исчисляется налог сейчас?

В Алтайском крае налог высчитывается на основе инвентаризационной стоимости всех объектов одного собственника. Она умножается на коэффициент (в этом году — 1,415), а затем на ставку. Ее устанавливает муниципалитет (например, в Барнауле — Барнаульская гордума). В столице края ставки дифференцированы: чем дороже объекты (или несколько объектов вместе), тем выше ставка — от 0,1 до 2%.

Малоэтажка. Коттеджи. Анна Зайкова

Как будет исчисляться налог на имущество?

Кадастровая стоимость максимально приближена к рыночной. Ее размер будет умножаться на ставку налога, которая в зависимости от объекта составляет, по данным мэрии Барнаула, от 0,1 до 0,3% (0,5% - на нежилые помещения). Коэффициента-дефлятора, который в последние три года значительно влиял на размер налога в квитанциях жителей края, в этой системе нет.

Однако есть и другие отличия. Ключевое из них — право на налоговый вычет. Владельцам квартир он положен на 20 кв. метров жилья, домов — на 50 кв. метров, комнат — на 10 кв. метров.

Ранее Ирина Смирнова, начальник отдела краевой налоговой службы, объясняла altapress.ru, что сейчас площадь объекта не имеет значения. После перехода на новую систему налог, например, на квартиру будет исчисляться так: кадастровая оценка — минус кадастровая оценка ее 20 кв. метров — умножить на ставку, которую утвердят местные депутаты.

Льгота будет предоставляться, как и прежде, только на один объект недвижимости.

Сохранится ли льгота для пенсионеров?

Да, пенсионеры также будут освобождены от уплаты налога на имущество. Но так же, как и сейчас — только на один объект недвижимости.

Детская площадка у высотки на Взлётной , 38. Татьяна Кузьмина

Где можно узнать кадастровую стоимость?

Эти данные содержатся в базе Росреестра, где можно сделать соответствующий запрос в онлайн-сервисе (на главной странице спуститься немного вниз и нажать на кнопку «справочная информация по объектам недвижимости в формате online»). Стоимость можно узнать по кадастровому номеру (он есть в документе о праве собственности) или по адресу. Однако несколько наших редакционных попыток успехом не увенчались.

Однако точно узнать кадастровую стоимость можно, непосредственно обратившись в управление Росреестра или в МФЦ.

Тем временем оценка недвижимости в Алтайском крае проводилась. Были даже попытки граждан оспорить ее, рассказывал altapress.ru один из земельных юристов, однако суд приходил к выводу, что пока кадастровая оценка не применяется для исчисления налога, гражданину не наносится никакой ущерб, а значит предмета для рассмотрения нет.

Какие риски?

Риски для граждан очевидны — сумма налога может возрасти. Но как именно и в зависимости от чего, пока до конца не ясно — это предстоит выяснить. Тем более, что для тех регионов, которые сразу перешли на новую систему, предусматривался переходный период — налоговые суммы увеличивались постепенно (действовали понижающие коэффициенты). Алтайский край перейдет резко.

Есть риски и для бюджетов, особенно местных: из-за вычетов суммы у некоторых граждан могут оказаться ниже, чем были. Скажем, если дом в деревне — 70 кв. метров, а на 50 из них приходится вычет, то платеж может оказаться небольшим. А это — выпадающие доходы бюджетов, которых в селе — и так кот наплакал.

Кроме того, прежде для исчисления налога площадь недвижимости была не важна. А сейчас ведомствам предстоит долгая, кропотливая работа по сверке всех данных. Но даже после ее проведения не исключены ошибки, которые потом придется доказывать, отстаивать.

Когда придут первые новые квитанции?

Если закон вступит в силу с 1 января 2020 года, то первые квитанции с новыми показаниями придут в конце 2021 года. До того времени лучше всего провести аудит собственности, как минимум узнать кадастровую стоимость каждого объекта недвижимости, которым вы владеете. А затем следить за информацией о том, какие ставки утвердят в вашем муниципалитете.