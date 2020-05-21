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Экономика

В Алтайском крае назвали наиболее пострадавшие от COVID-19 отрасли промышленности

Индекс промышленного производства в Алтайском крае за январь-апрель составил 98,9%. В сложившихся экономических условиях такой показатель в правительстве оценили положительно и сочли, что глубокого кризиса удалось избежать.

Погрузка. Промышленность.
Погрузка. Промышленность.
СС0

По словам Вячеслава Химочки, министра промышленности и энергетики, серьезных проблем не возникло благодаря тому, что предприятиям в условиях пандемии разрешили работать. В простое заводы и фабрики находились два последних дня марта и первые дни апреля.

Плюс к этому у промышленников за счет удачного с экономической точки зрения 2019 года появился запас прочности.

По итогам четырех месяцев нынешнего года положительная динамика наблюдается в производстве кокса и аграрном сельхозмашиностроении.

Есть отрасли, где ситуации сложнее — это химическая, легкая промышленность и производство транспортных средств. Последнее по итогам января-апреля закончило с наиболее худшими показателями.

Вячеслав Химочка подчеркнул, что одни из крупнейших предприятий региона — «Алтайвагон» и «Барнаульский вагоноремонтный завод» — заканчивают отработку текущих контрактов в мае.

Подписание новых договоров не происходит, так как в стране наблюдается профицит подвижного железнодорожного состава. Это произошло из-за сокращения объемов перевозок, в том числе и сельхозпродукции на экспорт.

«Алтайвагон» уже объявил о грядущих сокращениях персонала.

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