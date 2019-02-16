Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В Алтайском крае продают современный мясокомбинат за 35 млн рублей

В селе Новая Чемровка Зонального района выставлено на продажу мясоперерабатывающее предприятие, которое включает в себя производственный комплекс полного цикла. Соответствующее объявление размещено на сайте «Из рук в руки».

Мясокомбинат в Зональном районе
Мясокомбинат в Зональном районе
https://biysk.irr.ru/

Предприятия существует восемь лет. Оно включает в себя загон для временного содержания скота, цеха по убою и обвалке скота, камеры шоковой заморозки и хранения, а также подсобные помещения.

Общая площадь производства составляет более 1,1 тысячи кв. метров.

«Производственный комплекс находиться на асфальтированной, огороженной металлическим забором территории оснащенной видеоконтролем внутри и снаружи, в цехах установлены компьютеры системы автоматизированного учета выпускаемой продукции, учета сырья и материалов с автоматической выгрузкой в систему 1С бухгалтерии», — говорится в объявлении о продаже.

Мясокомбинат в Зональном районе
Мясокомбинат в Зональном районе
biysk.irr.ru/

Цех выпускает говядину в полутушах, бескостные отруба, а также полуфабрикаты для гриля и запекания.

Количество сотрудников составляет 50 человек. В собственности у владельца находится 100% недвижимости.

Мясокомбинат в Зональном районе
Мясокомбинат в Зональном районе
biysk.irr.ru/

Что происходит в отрасли?

Продажа мясокомбината в Зональном районе происходит на фоне кризиса в мясоперерабатывающей отрасли края. По итогам 2018 году выпуск колбас уменьшился на 2%, мясных полуфабрикатов — на 4%.

В качестве основных причин эксперты называют серьезное подорожание сырья и проблемы со сбытом продукции у алтайских предприятий.

Уточнение:

МПК «Алтай», который фигурировал в изначальном варианте новости, зарегистрирован по другому юридическому адресу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость