В Алтайском крае продают современный мясокомбинат за 35 млн рублей

В селе Новая Чемровка Зонального района выставлено на продажу мясоперерабатывающее предприятие, которое включает в себя производственный комплекс полного цикла. Соответствующее объявление размещено на сайте «Из рук в руки».

Предприятия существует восемь лет. Оно включает в себя загон для временного содержания скота, цеха по убою и обвалке скота, камеры шоковой заморозки и хранения, а также подсобные помещения.

Общая площадь производства составляет более 1,1 тысячи кв. метров.

«Производственный комплекс находиться на асфальтированной, огороженной металлическим забором территории оснащенной видеоконтролем внутри и снаружи, в цехах установлены компьютеры системы автоматизированного учета выпускаемой продукции, учета сырья и материалов с автоматической выгрузкой в систему 1С бухгалтерии», — говорится в объявлении о продаже.

Мясокомбинат в Зональном районе biysk.irr.ru/

Цех выпускает говядину в полутушах, бескостные отруба, а также полуфабрикаты для гриля и запекания.

Количество сотрудников составляет 50 человек. В собственности у владельца находится 100% недвижимости.

Мясокомбинат в Зональном районе biysk.irr.ru/

Что происходит в отрасли?

Продажа мясокомбината в Зональном районе происходит на фоне кризиса в мясоперерабатывающей отрасли края. По итогам 2018 году выпуск колбас уменьшился на 2%, мясных полуфабрикатов — на 4%.

В качестве основных причин эксперты называют серьезное подорожание сырья и проблемы со сбытом продукции у алтайских предприятий.