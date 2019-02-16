В Алтайском крае продают современный мясокомбинат за 35 млн рублей

Предприятия существует восемь лет. Оно включает в себя загон для временного содержания скота, цеха по убою и обвалке скота, камеры шоковой заморозки и хранения, а также подсобные помещения.
Общая площадь производства составляет более 1,1 тысячи кв. метров.
«Производственный комплекс находиться на асфальтированной, огороженной металлическим забором территории оснащенной видеоконтролем внутри и снаружи, в цехах установлены компьютеры системы автоматизированного учета выпускаемой продукции, учета сырья и материалов с автоматической выгрузкой в систему 1С бухгалтерии», — говорится в объявлении о продаже.
Цех выпускает говядину в полутушах, бескостные отруба, а также полуфабрикаты для гриля и запекания.
Количество сотрудников составляет 50 человек. В собственности у владельца находится 100% недвижимости.
Что происходит в отрасли?
Продажа мясокомбината в Зональном районе происходит на фоне кризиса в мясоперерабатывающей отрасли края. По итогам 2018 году выпуск колбас уменьшился на 2%, мясных полуфабрикатов — на 4%.
В качестве основных причин эксперты называют серьезное подорожание сырья и проблемы со сбытом продукции у алтайских предприятий.
Уточнение:
МПК «Алтай», который фигурировал в изначальном варианте новости, зарегистрирован по другому юридическому адресу.