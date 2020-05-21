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Экономика

В алтайском правительстве подсчитали, сколько будут получать люди в 2020 году

Уровень заработной платы населения стал одной из тем обсуждения на заседании правительства Алтайского края 21 мая. По мнению врио министра экономического развития Анатолия Нагорнова, в 2020 году ожидается ее увеличение.

Кошелек. Доход.
Кошелек. Доход.
СС0

В 2019 году средняя заработная плата составила 27,9 тыс. рублей, рост за вычетом инфляции составил 4,8%. По итогам прошлого года Алтайский край вошел в первую десятку регионов с наиболее интенсивным увеличением уровня зарплаты.

При этом Нагорнов подчеркнул, что средний показатель по России составляет 47,4 тыс рублей, поэтому Алтайскому краю «есть куда расти».

Министр экономического развития сообщил, что в прошлом году зарплата увеличилась, как в бюджетной сфере, так и в реальном секторе экономики.

По подсчетам ведомства, по итогам нынешнего года средняя заработная плата в крае может составить чуть более 30 тыс. рублей.

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