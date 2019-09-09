В Барнауле проведут первый Инвестиционный подиум для социальных предпринимателей

В ноябре в Алтайском крае пройдет первый Инвестиционный подиум, на котором предприниматели, развивающие социальный бизнес, широко представят свои проекты с тем, чтобы привлечь дополнительные инвестиции в развитие.

Центр уже пять лет успешно помогает социальному бизнесу добиваться результатов. Минэкономразвития России признал практики алтайского центра самыми успешными, а замминистра Олег Фомичев на форуме в Сочи назвал его многолетним лидером.

Почему социальный бизнес — это важно и актуально?

Сейчас и у центра, и у бизнеса открываются новые перспективы. В конце июля вступили в силу поправки, которые ввели в законодательство понятие «социальное предпринимательство» и определили дополнительные инструменты поддержки. В будущем это может заметно облегчить жизнь такому бизнесу.

«Словосочетание „социальный бизнес“ порой вызывает непонимание: многие, слыша о социальной направленности работы, начинают думать, что речь идет о благотворительных проектах или меценатстве. Это касается и работы с инвесторами, которые также полагают, что им предлагают некую форму благотворительности. Но все совсем не так», — говорит Оксана Козырева.

В пояснительной записке к законопроекту о социальном предпринимательстве подчеркивалось, что его «неотъемлемой характеристикой» выступает «сочетание социальной направленности, инновационных подходов и рыночных мотивов, заключающихся в стремлении к достижению самоокупаемости и устойчивого развития бизнеса».

То есть речь идет именно о бизнесе, который от других отличается тем, что своей деятельностью решает еще и насущные социальные проблемы, отвечает на запросы и потребности людей в дополнительном образовании, здравоохранении, культурном развитии, различных социальных услугах.

«Я уверен: само по себе то, что закон о социальном предпринимательстве принимается, говорит о том, что постепенно бизнес-климат улучшается и мы переходим на новую ступень развития», — говорил Дмитрий Голованов, член наблюдательного совета «МСП Банк».

Его поддержала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая сказала, что, конечно, социальное предпринимательство — не добыча нефти и не приносит таких доходов, но именно оно говорит о качестве жизни и социальном сознании в стране.

Социальный бизнес — это важно и актуально! Фото: архив , НО «Алтайский фонд МСП».

Что даст новый закон?

1. Будут разработаны меры поддержки для социального предпринимательства в рамках отраслевых федеральных законов.

2. Усовершенствуют механизмы государственно-частного партнерства в сферах образования, культуры, соцзащиты.

3. Будет обеспечен доступ социальных предпринимателей к закупкам товаров, работ, услуг для нужд государства и госпредприятий.

4. Социальных предпринимателей станут поддерживать финансово-кредитные организации, в том числе по программам стимулирования кредитования МСП.

Зачем нужен Инвестиционный подиум?

Инвестиционный подиум пройдет в Алтайском крае впервые. На нем социальные предприниматели презентуют свои проекты представителям крупного бизнеса для возможного дальнейшего сотрудничества.

Планируется, что в первом мероприятии будет представлено около 10 проектов.

«Мы знаем, что есть крупные компании, которые готовы инвестировать в развитие социальной сферы в том числе. А есть малый социальный бизнес — новаторский, полезный, — который хочет развиваться, но ему не всегда хватает возможностей. Мы стремимся к тому, чтобы соединить эти компании и этих людей. Инвестиционный подиум — один из механизмов», — объясняет Александр Беляев, руководитель консалтинговой компании, сертифицированный тренер по социальному предпринимательству.

Организаторы еще раз подчеркивают: речь идет не о благотворительности. Инвестиции будут приумножены и возвращены за счет развития и масштабирования социального бизнес-проекта.

«Больших прибылей здесь, конечно, не бывает, это в принципе не высокомаржинальная деятельность. Но результаты этой работы оказывают серьезное воздействие на улучшение социальной обстановки, имеют общественно значимый эффект», — говорит Александр Беляев.

Инвесторами могут выступать как предприятия, так и физические лица. Формы взаимодействия могут быть различными. Это не обязательно финансирование, это могут быть наставничество, менторство, трекерство.

Успешный бизнес — ваше призвание, наша поддержка!

«Алтайская резиденция Деда Мороза». Фото: архив , НО «Алтайский фонд МСП».

Проекты , рекомендованные к участию в Инвестиционном подиуме

1. «Лавка добра» ( г. Барнаул) Руководитель — Николай Алексеев Суть проекта. Предприятие занимается производством сувенирной продукции из экологичных материалов: хлопка, керамики, шерсти, дерева и т. д. На нем задействованы люди различного возраста с ограниченными возможностями здоровья или находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также члены их семей. Николай Алексеев — организатор творческой мастерской «Палитра тишины», в которой обучают рисованию людей с нарушениями слуха, проектов «Алтайская авоська», где инвалиды по зрению плетут сумки, «Особое материнство» (для мам, воспитывающих детей-аутистов), «Особое детство» — для детей с ментальными нарушениями. 2. «Алтайская резиденция Деда Мороза» ( г. Барнаул) Руководитель — Олеся Лободина Суть проекта. «Алтайская резиденция Деда Мороза» — официальное представительство Деда Мороза в регионе. Проект предполагает поэтапное создание нескольких площадок, каждая из которых будет работать и в связке с другими, и автономно. Это «Интерактивная карта сказочных объектов России». Это «Тропа сказок» — интерактивная тематическая территория со сказочными зонами: «Подземелье Кощея» с квестом, «Дом Бабы-яги», где варят зелье, «Сказочный колодец» и т. д. Это кафе «Бабушкины сказки», где будут работать настоящие бабушки, которые расскажут историю, научат вышивать, мастерить и печь. В будущем появятся «Сказки на ночь» — два тематических комплекса на 50 человек — и «Фабрика Деда Мороза». 3. «Азбука путешествий» ( г. Барнаул) Руководитель — Дарья Липовик Суть проекта. Центр туризма и детского досуга занимается организацией отдыха ребят. Устраивают экскурсии: в соколиные питомники и на страусиные фермы, в пекарни и на промышленные предприятия. Готовят праздники, придумывают квесты. Компания проводит много мастер-классов: роспись по стеклу, валяние из шерсти, мыловарение и т. д. Вывозит детей в исторические и культурные места Алтая и за его пределы. 4. Центр водной гимнастики «Бонифаций» ( г. Барнаул) Руководитель — Евгения Толочко Суть проекта. В специальных бассейнах оздоровительным плаванием занимаются малыши, в том числе имеющие ограничения по здоровью. Здесь разработали особую методику, позволяющую укреплять организм, закаливаться, поддерживать оптимальную физическую форму ребенка, развивать все группы мышц. Для детей с кривошеей, ДЦП, аутизмом и другими заболеваниями разработаны специальные программы реабилитации, привлекаются специалисты по лечебной физкультуре и массажу, эксперты по гидрореабилитации. 5. STEM-центр ( г. Барнаул) Руководители — Алена Карамзина и Александра Акимова Суть проекта. STEM-центр — проект компании «Команда». Это центр инженерно-технического творчества для детей. Обучение идет по четырем направлениям: инженерия, программирование, робототехника и 3D-моделирование. Здесь исповедуют проектный подход, который позволяет ребенку реализовывать собственные идеи на междисциплинарном уровне: подключая знания по математике, физике, программированию и т. д. 6. Клуб робототехники «Уникум» ( г. Барнаул) Руководитель — Татьяна Беликова Суть проекта. Клуб проводит занятия для детей и подростков по конструированию и программированию, а также мультипликации, анимации, блогингу и созданию контента, лидерству, навыкам бизнеса и финансов. Это платформа, с помощью которой дети развивают мышление, логику, воображение, коммуникативные качества. Получаемые здесь навыки могут стать основой для получения большого числа будущих профессий: как гуманитарного, так и технического толка, лидерства в коллективе или создания своего бизнеса. 7. «Близкие люди» ( г. Бийск) Руководитель — Елена Анистенкова Суть проекта. «Близкие люди» — сеть центров социального обслуживания для помощи по уходу за пожилыми и малоподвижными людьми. Сотрудники центра обслуживают послеоперационных, травматических больных, больных после инсультов, инфарктов, а также инвалидов, пожилых. Кроме того, здесь ведут патронаж одиноких пожилых людей и помогают решить домашние проблемы. В центре также готовы бесплатно научить ухаживать за больными и одинокими людьми. 8. Детская школа-киностудия «ШКИТ» ( г. Барнаул) Руководитель — Евгений Резников Суть проекта. В школе детей обучают актерскому, операторскому мастерству и сценической речи. Здесь также проводят занятия по развитию внимания и коммуникативных способностей. Студией снято несколько среднеметражных фильмов, телесериалов и около 200 социальных и развлекательных роликов. Еще одно направление деятельности — организация интервью или репортажей в формате «рассказываем просто о сложном». Дети приходят на предприятия, в различные учреждения, задают вопросы и узнают о профессии, о производственном процессе или об экономическом явлении, например о майнинге и криптовалютах. 9. Творческий центр «На Арбате» ( г. Барнаул) Руководитель — Павел Ракитный Суть проекта. Центр работает по нескольким направлениям. Первое — проведение экскурсий сразу по нескольким экспозициям. Здесь работает выставка «Банкноты мира», направленная не только на образование, но и на повышение финансовой грамотности. Есть экспозиция «История о деньгах», где представлены банкноты разных периодов истории России. Кроме того, работает выставка металлических скульптур. Второе направление — проведение мастер-классов по различным ремеслам, которые ведут лучшие алтайские мастера.

Творческий центр «На Арбате». Фото: архив , НО «Алтайский фонд МСП».

Что такое Центр инноваций социальной сферы

Центр инноваций социальной сферы — это подразделение «Алтайского фонда МСП». Он был создан в 2014 году как один из инструментов поддержки малого и среднего бизнеса края.

Главная задача центра — помогать предпринимателям, которые только инициируют или уже развивают социальный бизнес.

Авторам социальных инициатив подробно рассказывают, как начать свой бизнес-проект, узнать о способах продвижения и мерах господдержки, как пройти обучение и повысить компетенции.

ЦИСС предоставляет несколько ключевых услуг:

консультирует по развитию социальных бизнес-проектов;

организует образовательные мероприятия;

помогает в маркетинговом сопровождении проектов;

отбирает лучшие социальные практики и рассказывает о них другим участникам или на широких публичных мероприятиях;

ведет медиакампании по популяризации предпринимательства.

Кому помогает центр?

Центр инноваций социальной сферы оказывает поддержку тем предпринимателям, которые отвечают одному или нескольким условиям.

1. Они дают работу особым категориям граждан: инвалидам, одиноким родителям, пенсионерам, сиротам, беженцам, бывшим заключенным и так далее.

2. Численность таких людей среди работников предприятия составляет не менее половины, а доля в фонде оплаты труда — не меньше четверти.

3. Такие предприниматели продают те товары и услуги, которые производят эти категории людей, а не просто складывают в стол.

4. Также такой бизнес может заниматься производством и продажей товаров или услуг, которые нужны социально незащищенным людям для преодоления ограничений или для создания равных со всеми возможностей.

5. Предприниматель решает социальные проблемы в таких отраслях, как:

здравоохранение , туризм , физкультура и спорт;

туризм физкультура и спорт; образование;

культура ( музеи , театры , библиотеки , школы-студии , музыкальные учреждения , творческие мастерские , ботанические и зоологические сады , дома культуры и т. д.);

музеи театры библиотеки школы-студии музыкальные учреждения творческие мастерские ботанические и зоологические сады дома культуры и т. д.); медиарынок , выпуск книг на темы образования , науки и культуры;

выпуск книг на темы образования науки и культуры; охрана окружающей среды и экология.

Цифры

Около 300 социальных проектов собрано в базе центра за 6 лет.

Динамика числа проектов:

2015 — 141

2016 — 200

2017 — 246

2018 — 282

2019* — 317

* I полугодие

Факт

Главная задача Центра инноваций социальной сферы — помогать предпринимателям, которые развивают социальный бизнес

Центр инноваций социальной сферы Некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» (ЦИСС, НО «Алтайский фонд МСП»)

Адрес: 656056, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19, каб. 101

Тел. (3852) 22−92−50

E-mail: aciss@bk.ru

Сайт: ciss22.ru

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