В Барнауле запретили рекламу на балконах и разрешили на задней стенке остановок

Депутаты Барнаульской гордумы продолжают совершенствовать правила размещения наружной рекламы в городе. На последней сессии 30 ноября они официально разрешили рекламу на задней стенке остановочных павильонов и добавили несколько запретных мест для размещения рекламы.

Год боролись

За право размещать рекламу на задней стенке павильонов на остановках общественного транспорта депутаты боролись как минимум год. В мэрии ссылались на то, что такая реклама будет портить архитектурный облик города. Депутаты в ответ напоминали, что на задних стенках сегодня лепят объявления, которые мэрия не успевает счищать, и они архитектурный облик тоже не украшают.

Между тем, рекламные фирмы могли бы сами ставить павильоны (как тип рекламной конструкции) и сами за ними следить. Но использование только боковых стенок не позволяет окупать затраты на установку и содержание. Иначе говоря, сейчас им это не выгодно.

Однако проблема оказалась не только в разных взглядах на эстетику города. На сессии БГД 30 ноября депутат Юрий Ряполов вновь объяснил: в пригородах Барнаула вроде Власихи, Борзовой Заимки и т. п. не ставит остановочные пункты никто — ни мэрия, ни рекламные фирмы. И люди ждут автобуса под дождем и снегом.

Юрий Ряполов. Анна Зайкова

Юрий Ряполов,

зампредседателя комитета по БГД:

На улице Сосновой и улице Радужной дети ждут общественный транспорт в чистом поле. Мы обращались в комитет по дорожному хозяйству — нам отвечают: финансовой возможности поставить остановочный павильон нет. Детей сдувает ветром под проходящие машины.

Давайте вместе помогать

И вот теперь разработчик правил — комитет по архитектуре, строительству и развитию — пошел навстречу призывам гордумы. Право использовать эту часть павильона для рекламы установлено.

Юрий Ряполов попросил презентовавшего новшества Сергея Боженко, зампредкомитета по архитектуре, строительству и развитию Барнаула, не препятствовать фирмам ставить павильоны в пригородах.

Юрий Ряполов,

зампредседателя комитета по БГД:

Огромная просьба: не препятствуйте, пожалуйста, а, наоборот, предлагайте рекламным компаниям заходить на эти территории и ставить павильоны. До сего дня они не могли этого делать, во-первых, потому что нельзя было размещать рекламу на большой задней стенке. И второе — разрешение не выдавали. Давайте вместе будем помогать жителям.

Остановочный павильон в Барнауле. altapress.ru

Ограничения

Впрочем, мэрия, хоть и пошла навстречу депутатам, все же разрешила делать такие остановочные пункты не во всех шести зонах, на которые теперь разделена территория города.

Сергей Боженко,

зампредседателя по архитектуре , строительству и развитию Барнаула:

Такие остановочные павильоны можно будет размещать на большей части территории города за исключением туркластера, площадей проведения массовых мероприятий, вблизи трасс общегородского, федерального и краевого значения, а также в исторической части города.

На крыше и фасаде

Депутаты добавили в правила и другие уточнения. В частности, они разъяснили, где именно на фасадах и крышах каких зданий может быть размещена реклама. В последней редакции правил этого не было.

Проспект Красноармейский , 69б. Анна Зайкова

Это можно делать на плоских участках фасадов зданий (общественно-деловых, торговых, производственных, нежилых помещениях жилых домов), свободных от архитектурных элементов, и на крышах зданий — общественно-деловых, торговых и производственных.

При этом информационное поле рекламной конструкции на крышах должно располагаться параллельно к поверхности фасада объекта, выше линии карниза или парапета. Если же на одном фасаде несколько конструкций, все они должны располагаться вдоль единой оси.

Эти же требования касаются и рекламы на объектах, не относящихся к недвижимости: ограждениях строительных площадок, местах торговли, киосках и остановочных пунктах.

Реклама запрещена

Ну и последнее: о запретах. Правила оговаривали: рекламные конструкции можно устанавливать, если есть разрешение, уплачена госпошлина и в соответствии с зонированием. Теперь в них добавили и запретные места — напрямую в последней редакции они указаны не были.

Реклама в Барнауле. Михаил Хаустов

Итак, размещение рекламных конструкций не допускаются…

на перилах , ограждениях входных групп , лоджиях и балконах , ограждениях , шлагбаумах;

ограждениях входных групп лоджиях и балконах ограждениях шлагбаумах; на архитектурных деталях фасадов объектов ( в том числе на колоннах , пилястрах , орнаментах , лепнине);

в том числе на колоннах пилястрах орнаментах лепнине); на расстоянии ближе чем два метра от мемориальных досок;

с полным или частичным перекрытием оконных или дверных проемов, знаков адресации.

Ранее эти же запреты были указаны лишь в отношении информационных конструкций, не носящих рекламного характера.

Справка

Рекламные конструкции — щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктах движения общественного транспорта.