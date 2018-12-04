В Барнауле запретили рекламу на балконах и разрешили на задней стенке остановок

Год боролись
За право размещать рекламу на задней стенке павильонов на остановках общественного транспорта депутаты боролись как минимум год. В мэрии ссылались на то, что такая реклама будет портить архитектурный облик города. Депутаты в ответ напоминали, что на задних стенках сегодня лепят объявления, которые мэрия не успевает счищать, и они архитектурный облик тоже не украшают.
Между тем, рекламные фирмы могли бы сами ставить павильоны (как тип рекламной конструкции) и сами за ними следить. Но использование только боковых стенок не позволяет окупать затраты на установку и содержание. Иначе говоря, сейчас им это не выгодно.
Однако проблема оказалась не только в разных взглядах на эстетику города. На сессии БГД 30 ноября депутат Юрий Ряполов вновь объяснил: в пригородах Барнаула вроде Власихи, Борзовой Заимки и т. п. не ставит остановочные пункты никто — ни мэрия, ни рекламные фирмы. И люди ждут автобуса под дождем и снегом.
Юрий Ряполов,
зампредседателя комитета по БГД:
На улице Сосновой и улице Радужной дети ждут общественный транспорт в чистом поле. Мы обращались в комитет по дорожному хозяйству — нам отвечают: финансовой возможности поставить остановочный павильон нет. Детей сдувает ветром под проходящие машины.
Давайте вместе помогать
И вот теперь разработчик правил — комитет по архитектуре, строительству и развитию — пошел навстречу призывам гордумы. Право использовать эту часть павильона для рекламы установлено.
Юрий Ряполов попросил презентовавшего новшества Сергея Боженко, зампредкомитета по архитектуре, строительству и развитию Барнаула, не препятствовать фирмам ставить павильоны в пригородах.
Юрий Ряполов,
зампредседателя комитета по БГД:
Огромная просьба: не препятствуйте, пожалуйста, а, наоборот, предлагайте рекламным компаниям заходить на эти территории и ставить павильоны. До сего дня они не могли этого делать, во-первых, потому что нельзя было размещать рекламу на большой задней стенке. И второе — разрешение не выдавали. Давайте вместе будем помогать жителям.
Ограничения
Впрочем, мэрия, хоть и пошла навстречу депутатам, все же разрешила делать такие остановочные пункты не во всех шести зонах, на которые теперь разделена территория города.
Сергей Боженко,
зампредседателя по архитектуре, строительству и развитию Барнаула:
Такие остановочные павильоны можно будет размещать на большей части территории города за исключением туркластера, площадей проведения массовых мероприятий, вблизи трасс общегородского, федерального и краевого значения, а также в исторической части города.
На крыше и фасаде
Депутаты добавили в правила и другие уточнения. В частности, они разъяснили, где именно на фасадах и крышах каких зданий может быть размещена реклама. В последней редакции правил этого не было.
Это можно делать на плоских участках фасадов зданий (общественно-деловых, торговых, производственных, нежилых помещениях жилых домов), свободных от архитектурных элементов, и на крышах зданий — общественно-деловых, торговых и производственных.
При этом информационное поле рекламной конструкции на крышах должно располагаться параллельно к поверхности фасада объекта, выше линии карниза или парапета. Если же на одном фасаде несколько конструкций, все они должны располагаться вдоль единой оси.
Эти же требования касаются и рекламы на объектах, не относящихся к недвижимости: ограждениях строительных площадок, местах торговли, киосках и остановочных пунктах.
Реклама запрещена
Ну и последнее: о запретах. Правила оговаривали: рекламные конструкции можно устанавливать, если есть разрешение, уплачена госпошлина и в соответствии с зонированием. Теперь в них добавили и запретные места — напрямую в последней редакции они указаны не были.
Итак, размещение рекламных конструкций не допускаются…
- на перилах, ограждениях входных групп, лоджиях и балконах, ограждениях, шлагбаумах;
- на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- на расстоянии ближе чем два метра от мемориальных досок;
- с полным или частичным перекрытием оконных или дверных проемов, знаков адресации.
Ранее эти же запреты были указаны лишь в отношении информационных конструкций, не носящих рекламного характера.
Справка
Рекламные конструкции — щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктах движения общественного транспорта.