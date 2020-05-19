В кабмине не ожидали, что единоразовые выплаты будут так востребованы

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в правительстве «не ожидали», что единоразовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет будет так «востребована» у жителей России.

«11 мая Владимир Владимирович (Путин) действительно объявил об этой мере, и 12 мая было порядка 40 тыс. обращений в минуту на сайт („Госуслуг“) для получения этих выплат. Конечно, мы, честно скажу, с коллегами не ожидали такой востребованности этой меры», — заявил глава Минтруда в программе «Познер» на Первом канале.

По словам Котякова, тот факт, что большое число россиян одномоментно пыталось оформить выплату на сайте «Госуслуг», может объясняться двумя причинами: «Если граждане захотели получить свои ресурсы сейчас, значит есть определенный момент неопределенности. Этот элемент неопределенности может быть обусловлен как инфляционными ожиданиями, так и возможностью невыплат».

Он добавил, что на данный момент «подано 8 млн заявлений (на предоставление единоразовой выплаты) через портал „Госуслуг“, они охватывают свыше 11 млн детей», пишет znak.com. А правом подать заявление на выплату через МФЦ или отделения ПФР воспользовались только 100 тыс. человек, уточнил министр.

Утром 13 мая у здания ПФР в Барнауле собралась толпа барнаульцев, желающих оформить единовременное детское пособие в 10 тысяч рублей. В связи с таким резким увеличением потока посетителей Пенсионный фонд обратился к жителям края.