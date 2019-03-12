В Новоалтайске возмущены тем, что счета за горячую воду неожиданно выросли в разы

«Новоалтайские тепловые сети» (НТС) стали по-новому считать плату за горячую воду. В результате счета значительно увеличились, в отдельных случаях в разы. Жильцы в квитанциях этого пока не заметили — основная нагрузка упала на жилищные организации. Но позже заплатить гражданам все же придется из своего кошелька, если УК и ТСЖ не смогут оспорить новые расчеты в судах.

Что произошло — на примере конкретного дома

О проблеме altapress.ru рассказал управляющий ТСЖ «Промышленник» Михаил Нирша. За февраль 2019 года девятиэтажке, которую он обслуживает, «Новоалтайские тепловые сети» начислили почти 99 тыс. рублей за горячую воду. За январь счет был вдвое меньше — 52 тыс. рублей.

Из расчетов НТС следовало, что в январе стоимость кубометра горячей воды для жителей дома составляла 170 рублей, а в феврале — 319. При этом в квитанциях для жителей стоимость кубометра осталась на прежнем уровне. Оставшуюся сумму — в общей сложности 47 тыс. рублей — НТС предъявила к уплате руководству ТСЖ.

Что ответили в НТС

Михаил Нирша попросил руководство НТС письменно разъяснить, почему плата для его ТСЖ выросла за месяц в 2 раза. В ответном письме (копия есть в распоряжении редакции) энергетики напоминают: до Нового года жители Новоалтайска платили за горячую воду по простому тарифу (165 рублей за кубометр), а с 1 января 2019 года тариф в городе по решению краевых властей стал двухкомпонентным. Это значит, что люди отдельно платят за воду, отдельно — за подогрев.

Кран. Вода. В душе. СС0

Других объяснений в тексте нет. Но дальше говорится о том, что когда считали платежи за январь, произошел сбой в программе: потраченное на подогрев тепло посчитали не по фактическому потреблению, а по нормативу. В НТС посчитали, что из-за этой ошибки потеряли почти 50 тыс. рублей. Поэтому в марте ТСЖ эту сумму начислят дополнительно.

Михаил Нирша с этим не согласен. Он ссылается на постановление правительства РФ № 354, в котором говорится: при двухкомпонентных тарифах за горячую воду нужно использовать специальную формулу с нормативом энергии на подогрев. То есть именно так, как считали за январь, а позже признали ошибочным.

Как это скажется на жителях

У ТСЖ нет таких денег, которые хотят получить НТС. Ежемесячно на текущее содержание дома собирают 75 тыс. рублей, и большая часть из них уходит на налоги и зарплаты. Михаил Нирша не скрывает: он вынужден искать варианты, как выставить эти деньги в платежки жителям. В любом случае деньги ТСЖ — это деньги жильцов, напоминает он.

Коммунальщики готовятся судиться

По словам Нирши, проблема касается не только его ТСЖ, но и всего города. Руководитель одной из крупнейших УК в Новоалтайске — «ЖЭУ-1» — Александр Лагно подтвердил, что тоже столкнулся с такой проблемой.

По его словам, для каждого дома величина счета увеличилась по разному, но везде — ощутимо.

Его компания отказывается платить выставленные аналогичным образом и завышенные по его мнению счета, и готовится оспаривать их в Арбитражном суде. Михаил Нирша тоже намерен судиться, а также уже обратился в прокуратуру, администрацию города и жилинспекцию.