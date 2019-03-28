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Экономика

В правительстве задумались об установке «Платона» на мусоровозы

Российское правительство обсуждает возможность применения системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами, сообщают «Ведомости».

Мусоровоз на барнаульском полигоне ТКО.
Мусоровоз на барнаульском полигоне ТКО.
Анна Зайкова.

Как рассказал представитель Минтранса, соответствующий эксперимент в Московской области доказал целесообразность использования «Платона» для мониторинга маршрутов перевозчиков твердых коммунальных отходов.

В федеральном правительстве задумались о переносе опыта на всю страну. Представитель вице-премьера Алексея Гордеева подтвердил, что оснащение транспорта навигацией обсуждалось на правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами.

При этом в Минтрансе подчеркивают, что об обязательном применении системы речи не идет, пишет polit.ru.

Ранее Минтранс предложил менять бортовые устройства системы «Платон» на грузовых автомобилях массой свыше 12 тонн каждые три года.

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