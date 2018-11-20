В «Роснефти» заявили, что дефицита топлива нет

Проблем с обеспечением потребителей и дефицита топлива в РФ нет, говорится в заявлении компании «Роснефть».

«Ажиотаж, развернувшийся вокруг темы обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов, искусственно подогревается недобросовестными игроками», — говорится в сообщении.

«С 15 ноября 2018 года „Роснефть“ существенно нарастила объемы поставок автомобильных бензинов и дизеля на внутренний рынок», — отмечается в сообщении, пишет РИА Новости.

Из документа следует, что компания «неукоснительно соблюдает достигнутые договоренности по поддержанию цен в рознице на уровне 30 мая» и перевыполняет нормативы поставок.

Ранее сообщалось, что В Сибири автомобилисты столкнулись с дефицитом топлива. Ситуация уже принимает характер локального дефицита нефтепродуктов.

Нефтяники задумались о сокращении убытков в связи с обязательством по заморозке цен на нефтепродукты. Компании стали сокращать продажи бензина и дизельного топлива независимым сетям АЗС, отменять скидки, переходить на полную предоплату и направлять свободное топливо на собственные заправки или продавать его на бирже, рассказали изданию участники рынка.

В Сибири, где исторически велика концентрация независимых АЗС, такой подход уже привел к нехватке дефицитного зимнего дизельного топлива. В частности, в Алтайском крае, Иркутске, Чите и Красноярске заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе лишь на 5−10%.