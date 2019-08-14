В «Роскосмосе» оправдались за почти 400 тысяч рублей средней зарплаты

В отчете госкорпорации «Роскосмос», опубликованном 13 августа, говорится, что средняя зарплата ее 605 сотрудников в 2018 году составила 396 тысяч рублей. В «Роскосмосе» попытались оправдаться: в сумму вошли не только оклады, но и различные премии и выплаты, пишет РИА Новости .

В отчете речь шла именно о доходах сотрудников госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос», пишет РБК. Если учесть и их, то средняя зарплата по отрасли будет в разы ниже — 59,7 тысячи рублей.

Показательно, что по итогам 2017 года средняя зарплата в корпорации составляла 382 тысячи, то есть на 114 тысяч меньше.

Базовый оклад космонавтов, как сообщалось ранее, составляет порядка 60−70 тыс. руб. Но с учетом надбавок сумма может вырасти до 300 тыс. рублей.

Самым богатым работником «Роскосмоса» в 2018 году оказался его новый финансовый директор Дмитрий Беленов. Он заработал по итогам года 57,4 млн рублей.

Госкорпорация «Роскосмос» пояснила, почему показатели оказались такими высокими:

«Величина средней зарплаты, указанная в годовом отчете госкорпорации „Роскосмос“ за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но также выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством РФ, материальную помощь сотрудникам и налоги».

Ранее сообщалось, что ущерб от космических аварий в России превысил 35 млрд рублей. За девять лет 11 космических пусков завершились аварийно. Ущерб почти в 13 раз превышает затраты на страхование, благодаря которому возместили почти 20 млрд рублей.