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Экономика

В «Сибирской монете» на 3,5 млрд рублей построят еще одно казино и гостиницу

В алтайскую игорную зону «Сибирская монета» вложат более 3,5 млрд рублей, сообщили в краевом правительстве. На эти средства за несколько лет построят гостиницу известного международного бренда и большое казино.

Казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета".
Казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета".
Анна Зайкова, altapress.ru

Членам краевой инвестиционной комиссии о проекте рассказали сами инвесторы — Алексей Сакварелидзе и Антон Быков. Работы будут идти в несколько этапов: начнутся в 2020, а завершатся в 2024 году.

В 2020 году начнут строить слот-зал на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов. Это примерно 100 новых рабочих мест.

В 2021—2023 годах построят гостиницу по франшизе одного из международных брендов до 150 номеров разной категории. Площадь комплекса составит примерно 10 тысяч кв. м, На третьем этапе будет большое казино площадью 5 тысяч кв. м. и зоны отдыха.

Инвесторы подчеркнули, что намерены постепенно уходить от вахтового метода. Они планируют активно привлекать местных жителей к работе на своих объектах и обучать специалистов.

Отметим, что Алексей Сакварелидзе вместе с Владимиром Кутьевым — учредители компании «Алти», которая развивает игорную зону.

Ранее специздание Login Casino посчитало, что игорный бизнес Алтайского края в упадке.

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