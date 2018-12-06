Ветеран попросил вернуть Медведеву «унижающую достоинство» прибавку к пенсии

В уведомлении соцслужбы сообщается, что с 1 ноября 2018 года пенсионеру назначена ежемесячная денежная выплата в соответствии с законом «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области». Размер установленной выплаты — 683 рубля 66 копеек.
В ответе пенсионер заявляет, что назначенная ему ежемесячная выплата «унижает его человеческое достоинство» и предлагает перечислить деньги председателю правительства России Дмитрию Медведеву
Авторы «Магаданского скептика» отметили, что выплату разумнее адресовать спикеру Магаданской областной думы или губернатору., поскольку выплата производится из регионального бюджета.
Индексации и повышения
Этой осенью в России был принят закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста (до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин). В нем, в том числе, отражена норма о значительной индексации страховых пенсий в России с 2019 года — в среднем на 1 тысячу рублей в год (около 7%), однако это касается только неработающих пенсионеров.
Индексация пенсий всем работающим пенсионерам, в том числе пенсионерам с инвалидностью, не проводится с 2016 года.
В июле этого года глава Минтруда Максим Топилин, выступая в Госдуме, заявлял, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребовала бы дополнительно 250 млрд рублей в год и сейчас средств на это нет.