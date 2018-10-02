Визит специалистов Роскосмоса и дефиле красавиц: главные «фишки» Алтайского ИТ-форума

С 18 по 21 октября 2018 года Алтайский региональный ИТ-форум пройдет уже в одиннадцатый раз. В Барнаул приедут специалисты разный областей, чтобы поработать в круглых столах на тему цифровых технологий, поучаствовать в презентациях оборудования и подписать соглашения о сотрудничестве. Но не только этим живет наш алтайский ИТ-форум. Вот 5 важных моментов, почему мероприятие пользуется пристальным вниманием.