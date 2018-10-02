Визит специалистов Роскосмоса и дефиле красавиц: главные «фишки» Алтайского ИТ-форума

- Одной из главных тем форума станет тема «Цифровая экономика». Также в рамках форума состоится презентация проекта региональной программы цифрового развития экономики Алтайского края. Ожидается приезд представителей АНО «Цифровая экономика».
- Нынешний год может порадовать участников форума запланированным визитом специалистов из Роскомоса.
- В форуме примут участие 26 партнеров — производителей программного обеспечения и оборудования. Это серьезное количество. Представители компаний расскажут о своих новинках и успешных кейсах.
- В рамках форума состоится визит представителей ТПП РФ, в том числе представителей Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики. На открытии выступит Николай Комлев, председатель совета.
- Пройдет круглый стол для руководителей промышленных предприятий. Здесь выступят представители крупных компаний России с успешными кейсами «цифровой трансформации» и поделятся секретами успеха.
Факт
Одной из изюминок мероприятия является конкурс красоты «Мисс ИТ 2018». Здесь девушки соревнуются не только во внешних данных, но и показывают на что способен их интеллект. У вас есть возможность проголосовать за участниц сразу на двух сайтах: missit22.ru и www.wday.ru. Финал конкурса и объявление результатов состоится 18 октября в рамках Алтайского регионального ИТ-Форума в Алтайском краевом театре Драмы.
Следить за новостями форума можно на официальном сайте.
Справка
Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.
Партнеры и спонсоры ИТ-форума
Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.
Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox.
Официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.
Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».
Спонсоры секций: DEPO Computers, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Конфидент, Кортэл, ТОНК, Центр Информационной Безопасности; технический партнер: НТЦ Галэкс.
Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис.