Военным пенсионерам выделят дополнительные миллиарды

Минфин России выделит на военные пенсии в 2020—2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы министерства. Увеличение бюджетных ассигнований связано, прежде всего, с дополнительной индексацией военных пенсий в следующем году на 2%. К тому же прогнозируется рост численности военных пенсионеров в стране.

В 2020 году бюджетные расходы на военные пенсии будут увеличены на 122,4 млрд рублей. В 2021 и 2022 годах военно-пенсионные затраты будут расти на 240,4 млрд. рублей. Эти меры позволят государству повысить пенсии бывшим военнослужащим и полицейским, сотрудникам ФСБ и ряда других служб.

По оценкам Минфина, размер выплат пенсионерам МВД составит в среднем 17 тыс рублей, пенсионерам Минобороны — 26.2 тыс рублей, пенсионерам ФСБ — 30 тыс рублей.

Напомним, к военным пенсионерам относятся граждане, уволенные с военной и приравненной к ней службе — это бывшие сотрудники МВД, Минобороны, ФСБ, ФСИН, Росгвардии и прочих структур. В 2018 году общее количество военных пенсионеров в России составило 2,64 млн. человек. Согласно данным Института экономической политики им. Гайдара, в прошлом году около 343 млрд рублей из 715 млрд выплат военных пенсий пришлось на пенсионеров Минобороны.