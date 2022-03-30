1 апреля
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Экономика

Володин предложил продавать за рубли нефть, зерно, масло, уголь и лес

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно расширить список экспортируемых за рубли товаров, сообщают «Известия».

Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

По мнению Володина, за рубли за рубеж стоит продавать удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес.

Он пояснил, что у европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях.

«Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. <…> Если хотите получать газ — ищите рубли», — отметил депутат.

По его словам, Европа сама сделала все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, поэтому европейским странам необходимо перестать искать оправдания, почему они не могут платить в рублях.

Напомним, 3 марта президент России Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях.

Ранее спикер Госдумы не поверил, что цены в России растут из-за санкций.

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