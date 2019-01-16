Найден верный способ, как быстро получить деньги без банка

Что делать, если кредитная история испорчена или вовсе пока еще нулевая и банки отказывают в выдаче кредита? Для автовладельцев есть альтернативное решение — займы под залог автомобиля.

Получить такой заем можно в ООО МКК «Ваш инвестор» — компании, более пяти лет работающей на рынке микрофинансирования и зарекомендовавшей себя надежным партнером для тысяч жителей в 12 регионах России.

Заем выдается под залог автомобиля или спецтехники, при этом вы можете выбрать наиболее подходящий для себя вариант: оставить автомобиль в своем пользовании, передав на хранение компании только ПТС, либо оставить сам автомобиль на охраняемой стоянке.

Паспорт. ПТС. Источник: ООО МКК «Ваш инвестор».

Безопасность сделок гарантируется абсолютно прозрачным и понятным договором, который заключается между компанией «Ваш инвестор» и заемщиком. Важно, что ООО МКК «Ваш инвестор» включено в реестр микрофинансовых организаций и ведет свою деятельность в строгом соответствии с законом и под надзором Центрального банка Российской Федерации. Благодаря такому серьезному подходу к сотрудничеству более 55% клиентов компании становятся постоянными.

Отправить онлайн-заявку можно всего за одну минуту, не выходя из дома. Рассмотрение заявки происходит моментально, а одобрение ежедневно получают более 95% заявок. Для оформления займа вам не потребуются поручители, справки о доходах и множество других документов.

Подать онлайн-заявку на заем можно на сайте vashinvestor.ru/loans

ООО МКК «Ваш инвестор» Сайт: vashinvestor.ru Тел.: 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный)

Займы предоставляет ООО Микрокредитная компания «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru. E-mail: info@vashinvestor.ru.