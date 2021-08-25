«Все равны, как в бане»: правоохранителям и военным в России единовременно выплатят по 15 тысяч рублей

Выплаты в 15 тысяч рублей предложил осуществить для российских военных и правоохранителей президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Об этом глава государства высказался на втором этапе съезда партии «Единая Россия», заявив, что сотрудники правоохранительных ведомств и военнослужащие получат по 15 тысяч рублей.

Владимир Путин,

президент РФ:

Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров.

Кроме того, Путин предложил распространить единовременную выплату на курсантов военных училищ.

Напомним, что в минувшее воскресенье президент призвал организовать разовые выплаты в 10 тысяч рублей для российских пенсионеров.

Накануне он подписал соответствующий указ. В итоге пенсионеры, в том числе работающие и военные, получат эти деньги в сентябре текущего года.