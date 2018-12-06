Вступили в действие изменения в Программе кредитования бизнеса при поддержке Корпорации МСП

В ноябре льготные условия кредитования стали доступны предприятиям всех отраслей без исключения. Условия льготного кредитования предоставляются в Банке Акцепт в рамках всех программ кредитования малого бизнеса, кроме овердрафта.

Ранее возможность получения льготных кредитов была только у предприятий приоритетных отраслей экономики. В перечень приоритетных отраслей входят сельское хозяйство; обрабатывающее производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство, транспорт и связь; туристская деятельность; деятельность в области здравоохранения; сбор, обработка и утилизация отходов; деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов); деятельность в сфере бытовых услуг; отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники и другие отрасли, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте.

Программа стимулирования Корпорации МСП включает кредитование предприятий приоритетных отраслей поставке 9,6% годовых, прочих отраслей по ставке 10,6% годовых.*

В Банке Акцепт кредиты выдаются на инвестиционные цели на 7 лет, на пополнение оборотных средств — на 3 года. Сумма кредита может быть от 3 млн рублей. В залог принимаются транспорт, спец. техника, оборудование, недвижимость, ликвидные ценные бумаги, права требования по депозитам, поручительство региональных Гарантийных Фондов.

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт» Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105 Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37 Сайт: www.akcept.ru

* Полные условия кредитования:

Форма выдачи Кредитная линия с лимитом выдачи. Цели Инвестиционные цели Пополнение оборотных средств Срок До 7 лет До 3 лет Сумма От 3 до 11 млн. руб. От 3 до 11 млн. руб. Срок льготного фондирования 36 месяцев Процентная ставка на период льготного фондирования 9,6% — для клиентов осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях

10,6% — для остальных клиентов. Обеспечение Залог транспорта , спец. техники , оборудования , недвижимости , ликвидных ценных бумаг , прав требования по депозитам , Поручительство региональных Гарантийных Фондов. Требования к заемщикам Юридическое лицо или ИП , субъект МСП в соответствии с 209-ФЗ ( по итогам завершенного календарного года) налоговый резидент Российской Федерации;

субъект МСП в соответствии с 209-ФЗ по итогам завершенного календарного года) налоговый резидент Российской Федерации; Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год;

Положительные чистые активы;

Показатель «Общий долг/Операционная прибыль» юридического лица ( или группы компаний , если рассматриваемое юридическое лицо входит в группу компаний) не превышает 10.

или группы компаний если рассматриваемое юридическое лицо входит в группу компаний) не превышает 10. Отсутствует: возбужденное производство по делу о несостоятельности ( банкротстве), просроченная задолженность по налогам , сборам и иным обязательным платежам в бюджет, задолженность по заработной плате перед работниками.





Условия льготного кредитования предоставляются в рамках всех спецпрограм кредитования Малого Бизнеса, кроме кредита «Овердрафт».

Перечень приоритетных отраслей экономики Сельское хозяйство , включая производство сельскохозяйственной продукции , а также предоставление услуг в этой отрасли экономики , в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта; Обрабатывающее производство , в том числе производство пищевых продуктов , первичная и последующая ( промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции , в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта; Производство и распределение электроэнергии , газа и воды; Строительство , в том числе в рамках развития внутреннего туризма; Транспорт и связь; Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма; Деятельность в области здравоохранения; Сбор , обработка и утилизация отходов , в том числе отсортированных материалов , а также переработка металлических и неметаллических отходов , мусора и прочих предметов во вторичное сырье; Деятельность предприятий общественного питания ( за исключением ресторанов); Деятельность в сфере бытовых услуг; Отрасли экономики , в которых реализуются приоритетные направления развития науки , технологий и техники в Российской Федерации , а также критические технологии Российской Федерации , перечень которых утвержден Указом Президента Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки , технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»; Деятельность в сфере розничной торговли при условии , что субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и ( или) осуществляет такую деятельность ( в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения , за исключением представительств) на территории монопрофильного муниципального образования , включенного в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации ( моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р , и доля доходов от ее осуществления по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства; Деятельность в сфере розничной и ( или) оптовой торговли при условии , что субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и ( или) осуществляет такую деятельность ( в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения , за исключением представительств) на территориях субъектов Российской Федерации , входящих в состав Дальневосточного федерального округа , и доля доходов от ее осуществления по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства.

Более подробно по телефону Контакт-центр Банка — 8 800 100 27 37.