ВТБ Факторинг на 80% увеличил объем финансирования компаний Сибири

ВТБ Факторинг является основным драйвером рынка факторинга в СФО с долей 48% по портфелю уступленных требований. За прошедший год компания обеспечила 42% прироста суммарного портфеля регионального рынка факторинга. Наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией.
Факторинг — комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.
ВТБ Факторинг оказывает весь спектр услуг в рамках финансирования коммерческой задолженности компаний через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Представительства ВТБ Факторинг в Сибирском федеральном округе находятся в Новосибирске и Красноярске.
Источник: Банк ВТБ (ПАО)