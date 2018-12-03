ВТБ провел семинары для алтайских заказчиков в рамках законодательства об электронных торгах

ВТБ, являясь одним из уполномоченных банков, бесплатно осуществляет открытие, обслуживание счетов, блокирует и разблокирует денежные средства для участия в торгах. Счет можно использовать многократно: в любом количестве закупок на любой электронной торговой площадке, утвержденной Правительством РФ.
Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае Сергей Сопов прокомментировал: «Тема изменений процедур ведения электронных торгов вызывает большой интерес у заказчиков. Своевременное открытие счета позволяет минимизировать риски при участии в закупках, поэтому рекомендуем не откладывать этот вопрос, а открывать счета уже сейчас».
Оксана Курчеганова,
представитель администрации Чойского района республики Алтай:
Изменения в законодательстве во многом определяют алгоритмы нашей работы по закупкам. На семинаре мы получили полезную и исчерпывающую информацию по нововведениям федерального закона для заказчиков, по открытию поставщиками специальных счетов и работе с ними, а также обсудили с коллегами и экспертами множество нюансов, которые помогут нам в дальнейшем безошибочно осуществлять закупочную деятельность и оптимизировать ресурсы.
Справка
Семинары «Изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. Практика работы на электронной торговой площадке» в Барнауле и Горно-Алтайске прошли при поддержке АО «Единая электронная торговая площадка», ООО «Дорожные знаки Алтая», АНО ДПО «Сибирский институт государственного и муниципального управления».