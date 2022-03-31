1 апреля
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Экономика

Япония определила, какие ресурсы из России трудно заменить

Министерство экономики Японии определило, какие ресурсы из России трудно заменить, передает РИА Новости.

Топливо. Уголь.
Топливо. Уголь.
CC0

В перечень вошли нефть, сжиженный природный газ (СПГ), уголь и коксирующийся уголь, газы для производства полупроводников (в том числе неон), палладий, а также ферросплавы для производства стали и нержавеющей стали.

Отмечается, что Япония зависит от России по поставам СПГ на 8,8%, нефти — на 3,6%, коксирующегося угля — на 8%, палладия — на 43%, феррохрома — на 50% и ферросицилия — на 33%.

При этом, добавляет РБК, японские власти видят возможность использовать альтернативные варианты по некоторым позициям. Кроме того, убеждены в стране, можно сменить поставщиков.

Общий объем импорта в Японии оценили как «небольшой», поэтому отказ от ввоза из России незначительно повлияет на экономику.

А ранее стало известно, что несмотря на санкции алтайское продовольствие все равно пробивается в Польшу и Германию.

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