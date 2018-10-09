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10 октября
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Экономика
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Зарплата российских заключенных выросла в среднем на 30%

Заключенные российских колоний в среднем зарабатывают в месяц порядка 5 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс». В этом году средний уровень зарплаты подрос почти на 30%.

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

Средняя сумма заработка — 4,8−5 тысяч рублей. На заработок влияет квалификация заключенных, кроме того, он может меняться в зависимости от направления работы и норм выработки, рассказал агентству врио начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН Валерий Пантелеев.

Всего в 2018 году к работам привлечено более 160 тысяч осужденных, пишет polit.ru. Годовой объем произведенной продукции, оказания услуг и выполнения работ заключенными в денежном эквиваленте составляет не менее 30 млрд рублей.

В частности, сельское хозяйство является одним из основных направлений промышленного сектора уголовно-исполнительной системы региона, рассказали в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю. В учреждениях системы есть собственная техническая база для возделывания земельных угодий.

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