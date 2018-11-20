Зерно подвисло: будут ли алтайскую пшеницу вывозить на экспорт за счет государства

Минсельхоз России пока не включил Алтайский край в список регионов, на которые распространяется льготный железнодорожный тариф на перевозку зерна. Между тем, на местном уровне уже называют объемы пшеницы, которые край сможет экспортировать. При этом сами участники рынка говорят, что эффект от нововведения может оказаться не столь значительным. С чем это связано и чего стоит ожидать?

Краткое содержание

Почему вновь заговорили об экспорте пшеницы?

Тему льготного железнодорожного тарифа для перевозки алтайской пшеницы руководитель аграрного ведомства региона Александр Чеботаев поднял на заседании оперативного штаба Минсельхоза России. Причем ранее регион уже неоднократно обращался в Москву с такой просьбой.

На этот раз ответ оказался положительным.

«Хорошо, мы как раз этим будем заниматься. На 2019 год вас включим и посмотрим, как это будет влиять (на цену зерна в крае, — прим. ред.)», — процитировал «Интерфакс» директора департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза России Анатолия Куценко.

Федеральный чиновник также отметил, что в 2018 году Алтай не уменьшил валовой сбор зерна и «значит у края есть потенциал роста».

В ноябре Александр Чеботаев доложил о решении Минсельхоза губернатору Виктору Томенко, сообщив, что в нынешнем году мягкая пшеница IV класса соответствует экспортным стандартам.

Зерно. Урожай. СС0

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

В истории региона такого не было, чтобы по содержанию протеина в IV классе был показатель 12−13%, поэтому включение Алтайского края с нового года в правительственное постановление о субсидировании «Российским железным дорогам» потерь, возникающих из-за льготных тарифов на перевозку зерна, позволит алтайским сельхозпроизводителям экспортировать зерно через черноморские порты.

Что известно на сегодняшний день?

Позже в алтайском минсельхозе пояснили: окончательное решение по включению края в список получателей субсидии не принято. Постановления, регламентирующего данный вопрос, нет. И когда оно может быть принято, неизвестно.

Что касается 300 тысяч тонн пшеницы, про которые говорил Александр Чеботаев, то это приблизительный показатель, сформированный из расчета нынешнего урожая и внутреннего потребления, отметили в региональном аграрном ведомстве. Тем самым эту тему поставили на паузу до официального решения Минсельхоза России.

Зерно. Анна Зайкова

Что по этому поводу думают аграрии?

О том, что Алтаю крайне необходимо вывозить зерно на экспорт, говорят уже много лет. В 2017 году, когда цена на пшеницу рухнула, тема была особо актуальной. Ожидалось, что регион окажется в списке 13 субъектов, из которых на льготных условиях будет вывозиться пшеница. Но в итоговом перечне Алтайского края не оказалось. Из Сибири в него попали только Омская и Новосибирская области.

Свое решение Минсельхоз России тогда мотивировал тем, что в крае достаточно сильная зерноперерабатывающая отрасль, способная освоить весь рекордный урожай, а значит дополнительное стимулирования экспорта здесь не нужно.

Вместо вывоза сырья федеральное ведомство выделило региону субсидии на экспорт готовой продукции. По итогам 2017 года девять алтайских компаний получили 25 млн рублей. На цены на рынке зерна эта мера никак не повлияла.

Зерно. СС0

Евгений Долгов,

руководитель фермерского хозяйства в Ребрихинской районе:

Льготные перевозки зерна на экспорт я оцениваю только положительно. Даже если будет вывезено 200−300 тысяч тонн пшеницы — это уже хорошо. Эту форму поддержки нужно было ввести уже давно. Остается только надеяться, что она подтянет уровень цен до показателей европейской части страны. Если в Алтайском крае продовольственная пшеница IV класса стоит 8,5−9 тысяч рублей за тонну, то в центральной России — не меньше 12 тысяч. Я считаю, что это несправедливо.

Что может помешать?

По словам Александра Бедарева, основателя агропромышленной компании «Мельник», сейчас в России отмечается серьезный дефицит подвижного ж/д состава, в частности крытых вагонов. Особенно остро он стоит перед предприятиями Сибири и Дальнего Востока.

Эксперт объясняет: компаниям-операторам оказывается невыгодно доставлять грузы на восток страны, так как обратно они вынуждены идти порожняком.

Александр Бедарев,

основатель агропромышленной компании «Мельник»:

Проблема просто огромная. Из-за этого предприятие функционирует с перебоями: три дня работаем — день стоим. Если государство не решит вопрос с подвижным составом, субсидирование экспорта зерна из Сибири будет бессмысленным.

В 2017 году власти Новосибирской и Омской областей уже говорили о катастрофической нехватке зерновозов. Проблему удалось частично решить только после вмешательства президента Владимира Путина. Правда, экспортировать весь свой лимит зерна регионам так и не удалось.

Уборка зерна в Алтайском крае. Сентябрь , 2015. Анна Зайкова

Как субсидируют ж/д-тарифы?

Сейчас эта поддержка в России не действует. Она длилась всего полгода — с 1 января по 30 июня 2018 года. Возобновить ее государство планирует со следующего года, также на шесть месяцев.

В сезоне 2018−2019 годов Минсельхоз рассчитывает просубсидировать перевозку 1 млн тонн зерна против 3,18 млн тонн в прошлом сельхозгоду.

Большая часть регионов из числа субсидируемых будет исключена. Уже точно известно, что из 13 субъектов останется только Оренбургская, Курганская, Новосибирская и Омская области. И, возможно, Алтайский край.