Алтайская золотодобывающая компания требует от экс-директора больше 600 млн

Выплатить почти 647 млн рублей требует компания «Золото Курьи» от ее бывшего генерального директора Сергея Рудакова, сменившего фамилию на Курталиди. В такую сумму в компании оценивают убытки, которые он ей нанес.

Компанию продали дважды

По данным газеты «КоммерсантЪ», Сергей Рудаков возглавил «Золото Курьи» в 2014 году — после того, как эту золотодобывающую компанию продал Валерий Гуминский, депутат АКЗС.

Новыми собственниками тогда стали три кипрские компании: Грумфельд Трейдинг ЛТД, Ниета Трейдинг ЛТД и Фагарос Холдинг ЛТД.

Но в апреле 2016 года компания «Золото Курьи» снова сменила собственника: 100% долей выкупила золоторудная компания (ЗРК) «Омчак». Согласно материалам Мосгорсуда, всем трем «киприотам» она заплатила 318,55 млн рублей.

Уже весной в «Золоте Курьи» сменился гендиректор. Таким образом Рудаков (Курталиди) работал в компании в 2014—2016 годах.

Займы перед продажей

И вот сейчас «Золото Курьи» требует в суде взыскать с Сергея Рудакова (Курталиди) убытки в 646,99 млн рублей. В материалах суда пока не раскрывается, каким образом рассчитан размер убытков и с чем они связаны.

В более ранних судебных разбирательствах компания «Золото Курьи» утверждала, что убытки ей нанесены заключением крайне невыгодных для нее договоров займа. Оформил договоры как раз Сергей Рудаков (Курталиди) незадолго до перехода долей «Золота Курьи» от кипрских фирм к ЗРК «Омчак».

Требовала признать недействительными

Согласно материалам суда, в декабре 2015 года и начале 2016-го «Золото Курьи» заключило с фирмами «Труд» и «Фортекс» договоры займов. Займы она вернула, но не полностью. И затем обратилась в суд, требуя признать документы недействительными.

Представители золотопромышлеников утверждали: договоры были заключены «на заведомо и значительно невыгодных условиях» для «Золота Курьи» — по слишком высокой ставке (15% годовых) и с включением в договор завышенного размера неустойки (0,1% в день от просроченной суммы).

Кроме того, утверждалось, что предоставление займов не было целесообразно, так как фирма «Труд» сама была должна «Золоту Курьи». И могла бы просто расплатиться с долгами, а золотодобывающая компания получила бы деньги, не прибегая к займу.

При этом «Труд» — фирма, подконтрольная на тот момент Сергею Рудакову, утверждали представители золотодобывающей компании (сейчас «Труд» проходит стадию ликвидации).

Финансировали сделку

Со своей стороны Сергей Рудаков на одном из судов пояснил, что к нему обратился директор ЗРК «Омчак»" с просьбой найти деньги для покупки доли в уставном капитале «Золота Курьи» у компании Грумфельд Трейдинг ЛТД.

В связи с этим он, со своей стороны, обратился к фирмам «Труд» и «Фортекс», заключив с ними договоры займа.

По сути, сделки купли-продажи доли финансировались, в том числе, за счет займов, полученных от фирм «Труд» и «Фортекс».

Так или иначе, добиться признания договоров займа недействительными «Золоту Курьи» не удалось. В дальнейшем ей пришлось выплатить фирме «Труд» оставшуюся часть займа — 80,5 млн рублей.

Что касается иска о взысканию убытков с Сергея Курталиди (Рудакова), то ближайшее заседание суда назначено на 27 ноября.

Справка

ООО «Золото Курьи» зарегистрировано в Алтайском крае в сентябре 2009 года. В том же году оно выкупило у дочерней компании ОАО «Бурятзолото» лицензию на разработку Новофирсовского месторождения. В ноябре 2010 года «Золото Курьи» сообщило о начале добычи на этом участке.