На «Алтайвагоне» пройдет круглый стол для промышленников

Во второй день алтайского ИТ-Форума , 19 октября, состоится «круглый стол» о цифровой трансформации промышленных предприятий — «Цифровая реальность. Что такое „цифровое предприятие“ и как им стать».

Участники круглого стола обсудят пути «цифровой трансформации» промышленников, финансовые и организационные модели таких проектов, рассмотрят успешные примеры.

Одна из важных задач круглого стола — обсудить варианты взаимодействия реального сектора экономики, органов государственной власти, общественных объединений для эффективной реализации программы «Цифровой экономики».

Площадка проведения круглого стола выбрана не случайно. На протяжении последних лет АО «Алтайвагон» успешно реализует различные проекты по развитию ИТ инфраструктуры, информатизации всех направлений управленческой деятельности, автоматизации производственных и технологических процессов.

Для участников круглого стола проведут экскурсию по «оцифрованным» цехам и участкам. Среди них — автоматизированный участок по производству колесных пар, участки со сварочными робототехническими комплексами FANUC и с машинами плазменной резки. Эти проекты являются наиболее значимыми для предприятия.

После экскурсии спикеры расскажут об успешных кейсах цифровизации на «Алтайвагоне», о вызовах цифровой трансформации экономики, о предприятиях будущего, индустрии 4.0 и финансовой стороне внедрения новых технологий.

Экспертами «круглого стола» выступят гендиректор «Алтайвагона» Дмитрий Медведев и начальник отдела АСУП Надежда Валкнер, директор по спецпроектам издания CRN Светлана Белова, директор Департамента цифрового развития ТПП РФ Владимир Маслов, представители АНО «Цифровая экономика».

Экскурсия и «круглый стол» состоятся 19 октября (пятница) с 10.00 до 13.00 на предприятии «Алтайвагон». Адрес: Новоалтайск, улица 22-Партсъезда, 16, конференц-зал.

Мероприятие будет интересно руководителям промышленных и сельскохозяйственных предприятий, служащим государственных ведомств.

Предварительная регистрация обязательна. Регистрация доступна на сайте форума.

Чем известен «Алтайвагон»

«Алтайвагон» — один из крупнейших в России заводов по производству грузовых железнодорожных вагонов. У него три производственные площадки — в Новоалтайске, Рубцовске и Кемерове.

Предприятие выпускает около 20 моделей современных грузовых железнодорожных вагонов разных типов и конструкций, рассчитанных на перевозку любых грузов.

Производственные мощности «Алтайвагона» позволяют изготавливать до 10 тысяч грузовых вагонов в год. Основные цеха способны обеспечить изготовление четырех моделей вагонов одновременно.

Завод занимает третье место в стране на рынке грузовых железнодорожных вагонов, узлов, комплектующих и запасных частей к ним.

Справка

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Партнеры и спонсоры алтайского ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox; официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секции: DEPO Computers, HP Inc., MERLION, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Код безопасности, Конфидент, Кортэл, Спутник, ТОНК, Центр Информационной Безопасности;

Технический партнер: НТЦ Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, ISS, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис, Дом.ru Бизнес.