«Роскосмос» установит в Алтайском крае три станции для сбора точных геоданных

Об этом на Алтайском ИТ-форуме рассказали заместитель гендиректора корпорации «Роскосмос» Анатолий Перминов и врио начальника Алтайкомсвязи Максим Герасимюк.
По словам Перминова, точные геоданные, полученные с помощью космических технологий, позволят увеличить качество процессов в разных областях экономики — сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и других.
В частности, они могут использоваться в точном земледелии, проектировании зданий и сооружений. Это нужно для оценки их технического состояния, контроля транспорта, а также мониторинга полей, лесов и других природных объектов.
Первые три станции станут своеобразным тестированием технологии на территории Алтайского края. После получения первых результатов их работы будет принято решение об установке такого же оборудования в других районах. Чтобы закрыть весь регион, потребуется 15 станций.
В каких районах установят первые три пока не решено. Также не определены размер и источники финансирования. По этому поводу будут проводиться переговоры.
Максим Герасимюк сказал, что хотелось бы установить первые станции в разнопрофильных с точки зрения хозяйственной деятельности районах.
Максим Герасимюк,
врио начальника Алтайкомсвязи:
На портале геоданных будет использоваться уникальная технология, которая позволит не только получать данные, но и анализировать их и делать прогнозы. По большому счету это некий ситуационный центр, в котором будет отображаться то, что происходит в Алтайском крае.
На площадке ИТ-форума работает большая секция «Роскосмоса». На ней спикеры рассказывают о своем опыте внедрения результатов космической деятельности на реальных предприятиях в разных регионах.
Анатолий Перминов,
заместитель гендиректора «Роскосмоса»:
Мы бы хотели показать, что могут дать космические технологии, если их внедрить в повседневную жизнь людей, предприятий, администрации регионов.