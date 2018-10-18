«Роскосмос» установит в Алтайском крае три станции для сбора точных геоданных

В 2019 году корпорация «Роскосмос» планирует установить в трех районах Алтайского края станции высокоточного позиционирования. Они позволят собирать географические данные о различных объектах — транспорте, сельхозмашинах, зданиях и полях с минимальной погрешностью (до 2 см). На их основе будет работать портал геоданных, который регион должен запустить к 2020 году.

Об этом на Алтайском ИТ-форуме рассказали заместитель гендиректора корпорации «Роскосмос» Анатолий Перминов и врио начальника Алтайкомсвязи Максим Герасимюк.

По словам Перминова, точные геоданные, полученные с помощью космических технологий, позволят увеличить качество процессов в разных областях экономики — сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и других.

В частности, они могут использоваться в точном земледелии, проектировании зданий и сооружений. Это нужно для оценки их технического состояния, контроля транспорта, а также мониторинга полей, лесов и других природных объектов.

Первые три станции станут своеобразным тестированием технологии на территории Алтайского края. После получения первых результатов их работы будет принято решение об установке такого же оборудования в других районах. Чтобы закрыть весь регион, потребуется 15 станций.

В каких районах установят первые три пока не решено. Также не определены размер и источники финансирования. По этому поводу будут проводиться переговоры.

Максим Герасимюк сказал, что хотелось бы установить первые станции в разнопрофильных с точки зрения хозяйственной деятельности районах.

Максим Герасимюк,

врио начальника Алтайкомсвязи:

На портале геоданных будет использоваться уникальная технология, которая позволит не только получать данные, но и анализировать их и делать прогнозы. По большому счету это некий ситуационный центр, в котором будет отображаться то, что происходит в Алтайском крае.

На площадке ИТ-форума работает большая секция «Роскосмоса». На ней спикеры рассказывают о своем опыте внедрения результатов космической деятельности на реальных предприятиях в разных регионах.

Анатолий Перминов,

заместитель гендиректора «Роскосмоса»: