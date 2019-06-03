Экс-гендиректор «Бирюзовой Катуни» судится с бывшим работодателем из-за отобранного выходного пособия

4 июня арбитраж Западно-Сибирского округа рассмотрит жалобу Виктора Коршунова, экс-гендиректора особой экономической турзоны «Бирюзовая Катунь». Он намерен оспорить решения двух предыдущих судебных инстанций, признавших необоснованным выплату ему при увольнении выходного пособия в размере трех зарплат.

Подписал приказ о компенсации

Виктор Коршунов, почти 20 лет возглавлявший Алтайский район, работал гендиректором особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» с 12 января по 30 июня 2018 года. То есть около полугода.

К 30 июня 2018 года срок трудового договора с Коршуновым истек. После этого он сам издал приказ № 32 о своем увольнении и выплате себе компенсации за неиспользованный отпуск (сумма не указана) и трех окладов (293 тыс. рублей).

Однако после смены руководства в акционерном обществе (в настоящий момент гендиректором является Сергей Сошенко) сочли выплату необоснованной. И уже в октябре 2018 года «Бирюзовая Катунь» подала исковое заявление в суд.

Вице-губернатор Яков Ишутин , бизнесмен Аркадий Ротенберг и Виктор Коршунов ( слева направо) в Алтайском районе на открытии школы самбо и дзюдо в 2010 году. Altapress.ru

Выходное пособие сочли убытками

Представитель «Бирюзовой Катуни» заявил, что выплата уволившемуся гендиректору трех заплат принесла компании убытки. Он потребовал от Коршунова вернуть 293 тыс. рублей плюс проценты (около 5 тыс.).

Со своей стороны, Коршунов сказал, что гендиректор не обязан контролировать расчет и выдачу заработной платы — за это отвечает главный бухгалтер. Кроме того, он сказал, что никаких его виновных действий не было, поэтому выплата вполне обоснована.

Но судья с доводами Коршунова не согласилась.

Здесь не тот случай

Как отметили на суде, при досрочном расторжении трудового договора руководителю действительно положена компенсация в три зарплаты — если решение расторгнуть договор досрочно принял совет директоров (и если нет дискредитирующих гендиректора историй).

Но здесь договор расторгли не по инициативе совета директоров, а в связи с истечением его срока. И в этом случае законодательство не предусматривает дополнительных гарантий для руководителя, что не мог не знать бывший директор ОЭЗ, подписывая приказ о выплате себе пособия.

При этом именно гендиректор организует ведение бухучета и несет ответственность за его состояние и достоверность, отметили в суде.

А вот начисление процентов на убытки возможно только после вступления в силу решения. Поэтому суд постановил взыскать с Виктора Коршунова 293 тыс, а во взыскании процентов — отказал.

Долг пока не оплачен

Арбитраж Алтайского края вынес решение еще в ноябре 2018 года. Коршунов пытался оспорить это решение в апелляционной инстанции в Томске. Но снова проиграл и подал жалобу в кассацию. Рассмотрение его жалобы в арбитраже Западно-Сибирского округа назначено на 4 июня.

Судя по данным базы судебных приставов, его долг перед своим бывшим работодателем еще не оплачен.

Надо сказать, что попытки взыскать в арбитраже с бывшего руководителя убытки имели место и раньше. Так, «Золото Курьи» до сих пор пытается добиться в суде выплаты ей убытков от Сергея Курталиди (ранее носил фамилию Рудаков), руководившего работой компании в 2014—2016 годах.

Но в этом деле речь идет о совсем других основаниях. Представитель компании считает, что экс-гендиректор заключил договора займа на невыгодных для нее условиях. И размер убытков, нанесенных экс-руководителем, по оценкам его бывшего работодателя, там намного больше — более 600 млн рублей.