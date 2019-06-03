Экс-гендиректор «Бирюзовой Катуни» судится с бывшим работодателем из-за отобранного выходного пособия

Подписал приказ о компенсации
Виктор Коршунов, почти 20 лет возглавлявший Алтайский район, работал гендиректором особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» с 12 января по 30 июня 2018 года. То есть около полугода.
К 30 июня 2018 года срок трудового договора с Коршуновым истек. После этого он сам издал приказ № 32 о своем увольнении и выплате себе компенсации за неиспользованный отпуск (сумма не указана) и трех окладов (293 тыс. рублей).
Однако после смены руководства в акционерном обществе (в настоящий момент гендиректором является Сергей Сошенко) сочли выплату необоснованной. И уже в октябре 2018 года «Бирюзовая Катунь» подала исковое заявление в суд.
Выходное пособие сочли убытками
Представитель «Бирюзовой Катуни» заявил, что выплата уволившемуся гендиректору трех заплат принесла компании убытки. Он потребовал от Коршунова вернуть 293 тыс. рублей плюс проценты (около 5 тыс.).
Со своей стороны, Коршунов сказал, что гендиректор не обязан контролировать расчет и выдачу заработной платы — за это отвечает главный бухгалтер. Кроме того, он сказал, что никаких его виновных действий не было, поэтому выплата вполне обоснована.
Но судья с доводами Коршунова не согласилась.
Здесь не тот случай
Как отметили на суде, при досрочном расторжении трудового договора руководителю действительно положена компенсация в три зарплаты — если решение расторгнуть договор досрочно принял совет директоров (и если нет дискредитирующих гендиректора историй).
Но здесь договор расторгли не по инициативе совета директоров, а в связи с истечением его срока. И в этом случае законодательство не предусматривает дополнительных гарантий для руководителя, что не мог не знать бывший директор ОЭЗ, подписывая приказ о выплате себе пособия.
При этом именно гендиректор организует ведение бухучета и несет ответственность за его состояние и достоверность, отметили в суде.
А вот начисление процентов на убытки возможно только после вступления в силу решения. Поэтому суд постановил взыскать с Виктора Коршунова 293 тыс, а во взыскании процентов — отказал.
Долг пока не оплачен
Арбитраж Алтайского края вынес решение еще в ноябре 2018 года. Коршунов пытался оспорить это решение в апелляционной инстанции в Томске. Но снова проиграл и подал жалобу в кассацию. Рассмотрение его жалобы в арбитраже Западно-Сибирского округа назначено на 4 июня.
Судя по данным базы судебных приставов, его долг перед своим бывшим работодателем еще не оплачен.
Надо сказать, что попытки взыскать в арбитраже с бывшего руководителя убытки имели место и раньше. Так, «Золото Курьи» до сих пор пытается добиться в суде выплаты ей убытков от Сергея Курталиди (ранее носил фамилию Рудаков), руководившего работой компании в 2014—2016 годах.
Но в этом деле речь идет о совсем других основаниях. Представитель компании считает, что экс-гендиректор заключил договора займа на невыгодных для нее условиях. И размер убытков, нанесенных экс-руководителем, по оценкам его бывшего работодателя, там намного больше — более 600 млн рублей.