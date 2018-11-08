«Дети и родители» и «Мужчина и женщина»: всё о самопринятии, агрессии, гаджетах и любви

Первая семейная конференция «Дети и родители» состоялась в крае прошедшим летом. Программа была чрезвычайно насыщенной, параллельно работали площадки по психологии, образованию, развитию и воспитанию. Но центром внимания на протяжение всего дня оставалась площадка, которую вел Александр Колмановский. Он поднимал вопросы, которые неизменно волнуют родителей, и отвечал на них, исходя из собственного профессионального опыта и практики.
Отведенного времени оказалось мало для того, чтобы обстоятельно поговорить обо всех тревогах и заботах родителей. Но 30 ноября все пробелы будут восполнены. Семинар-практикум «Дети и родители» включает в себя пять главных тем, актуальных для каждого из родителей.
В частности, вы узнаете:
- Как родительские страхи влияют на будущее ребенка.
- Почему ребенок начинает врать и что с этим делать.
- Как правильно реагировать на детскую агрессию.
- Что делать, если второй родитель не оказывает достаточной поддержки в воспитании.
- Почему ребенок не вылезает из смартфона/компьютера.
Один день в компании Александра Колмановского даст вам понимание тех психологических процессов в поведении ребенка, которые до сих пор казались загадкой, пугали и тревожили вас.
Второй семинар-практикум посвящен отношениям между мужчиной и женщиной, в том числе тем аспектам, которые обходят стороной, считая их несущественными. Однако несущественных тем во взаимоотношениях не бывает. Несчастная любовь, сложности в «притирке» характеров и самопринятие как основа здоровых отношений — это лишь малая часть действительно ключевых вопросов личного счастья.
Семинар «Мужчина и женщина» будет крайне полезен тем, кто хочет укрепить свою пару, освежить долгие отношения или находится в поиске спутника жизни.
Ознакомьтесь с подробной программой семинаров-практикумов на сайте «Магис Бизнес» и приготовьте свои вопросы для проработки.
Для тех, кто готов посвятить три дня гармонизации отношений в семье, действует специальное предложение. В него включена часовая личная консультация с Александром Колмановским.
Узнайте все об этой возможности: +7 (3852) 529−759
Справка
Александр Колмановский:
- Психолог.
- Окончил факультет биологии и факультет психологии Московского Государственного Университета им. Ломоносова.
- После теракта в Беслане в 2004 г. по настоящее время занимается социально-психологической реабилитацией пострадавших.
- Руководитель центра социально-психологической реабилитации «Наша жизнь».
- Автор курса «Психология отношений».
- Читает курс в различных взрослых и детских учреждениях (для учителей, родителей, старшеклассников).
- Преподаёт в Московском Государственном Университете им. Ломоносова на факультете педагогического образования.