Кто помогает большим боссам искать «золотые кадры» и как получить работу с зарплатой в миллион

Крупные компании готовы выкладывать внушительные суммы за то, чтобы заполучить эффективного топ-менеджера и закрывать вакансии только лучшими специалистами. Поиском эксклюзивных, «штучных» кадров (Executive Search) занимаются рекрутинговые агентства, ценник на услуги которых может доходить до сотен миллионов рублей. Президент корпорации кадровых агентств Business Connection Ильгиз Валинуров рассказал altapress.ru о фишках рекрутеров и хедхантеров, идет ли «охота за головами» в регионах и как скажется на карме первое место работы.

Краткое содержание

Регионы не дорастут до Executive Search?

— Вероятность развития Executive Search в регионах крайне маловероятна. Прежде всего потому, что это достаточно дорогая технология. В небольшом городе просто не будет достаточно вакансий, которые могли бы закрываться с помощью Executive Search. Наш самый крупный клиент за годовое обслуживание платит 15 млн рублей.

Может сложиться такая ситуация, когда нужно найти топ-менеджера на позицию в Барнауле, Новосибирске, Томске, но эти вакансии все равно идут от работодателей из Москвы, где расположены головные офисы крупных компаний.

Но нужно понимать, что стереотип «провинциальный город» — только в головах у тех, кто в них живет. В регионах создают продукты, которые продаются по всему миру, например, в сфере IT. Человек, находясь в любом городе, не просто может, а обязан знать, что происходит в мире. В год я могу посещать порядка десяти стран, при этом я родился в деревне в Башкирии, потом жил в Улан-Удэ, после этого в Новосибирске и Москве.

Ильгиз Валинуров. Предоставлено altapress.ru.

«Штучные» продукты

— Рекрутинг — это создание массового потока кандидатов и выбор лучшего в грамотно проведенном собеседовании. Технология Executive Search несколько другая. Более глубокая, штучная. Хедхантеры — аналитики бизнеса, в отличие от рекрутеров. Нам не нужна масса. Никакой работодатель не хочет, чтобы все узнали, что он в поиске генерального директора с зарплатой в миллион.

«Охота за головами» (Headhunting) — это подбор не только топ-менеджеров, но и узких, редких специалистов. Электросварщик — это рабочая специальность, кадры для которой подбираются по несколько другим технологиям, и это не Executive Search. В этом случае важна репутация работодателя как компании, которая вовремя платит заработную плату, удобно расположена и так далее.

На зарплату в миллион за 15 минут

— Хороший рекрутер Executive Search может провести собеседование даже на руководящую должность с зарплатой в миллион рублей за 15 минут. За это время он узнает максимум необходимой информации, задавая точные и глубокие вопросы. Один из них — ожидания соискателя.

Узнать о том, что важно для кандидата, позволит работодателю сформировать предложение, в котором мотивацией может служить не только размер заработной платы. Это может быть развитие, обучение, карьерный рост.

Карьера. Бизнес. СС0

Однако даже самая прекрасная девушка Франции может дать только то, что у нее есть. Если вы, как работодатель, не можете предложить обучение и развитие человеку, у вас нет на это бюджета, то нужно понять, что это не ваш кандидат. Можно его нанять, но через несколько месяцев человек уволится. Необходимо нанимать тех людей, которым мы можем дать то, чего они ждут.

Вакансию нужно продавать

— То, что на рынке нет работников, — стереотип, придуманный специалистами HR, которые не хотят работать. Если вы достойный работодатель, у вас хорошая вакансия, которая прекрасно описана, и вы понимаете преимущества работы, то у вас будет очередь из кандидатов.

Если вы как работодатель мало что из себя представляете, то даже самые слабые кандидаты не захотят с вами сотрудничать, если они в здравом уме и твердой памяти.

Все зависит от работодателя и того, что он представляет на рынке труда. Не просто так же говорят — рынок труда. Говоря это словосочетание, никто не думает, что вакансия — это ваш товар и его надо продавать.

Собеседование. Карьера. СС0

Москва не переманивает

— Москва не переманивает умы, она просто дает больше возможностей. И те люди, которые ищут это, готовы переезжать.

В регионах тоже есть сильные работодатели и есть ситуации, когда люди из столицы переезжают в регионы. В нашей практике это нормальная ситуация. Понятно, что к этому мало склонны специалисты типа менеджеров по продажам. Если мы говорим про крупных руководителей, топ-менеджеров, то для них это нормальная практика — искать возможности в других городах, и таких примеров немало.

Например агроиндустрия. На должность руководителя проектного офиса в Липецк мы «продали» кандидата, который возглавлял проектный офис в компании Virgin Group (Virgin Group — международный конгломерат компаний, основанный британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном). И он поехал из Москвы в Липецк, чтобы развиваться. Там компания занимает лидерские позиции и предлагает более интересные задачи, чем ее представительство в Москве.

Работа. Бизнес. СС0

Или, например, сейчас я ищу генерального директора в агрохолдинг по выращиванию помидоров, который находится в Калужской области. В Москве у меня уже сформирован сильный пул кандидатов, которые готовы туда поехать, хотя это поселок городского типа на 80 тысяч человек. Но те задачи, которые ставит работодатель, интересные.

Другой пример: на позицию генерального директора по производству шампиньонов в Тверскую область нашел кандидата из Екатеринбурга.

Переезжать в Москву в поисках лучшей жизни — это стереотип тех, кто зарабатывает до 100 тыс. рублей. Кажется, что можно поехать в столицу и начать зарабатывать больше. Те, кто зарабатывает 300−500 тыс. рублей, ищут возможности по всему миру, и локация, «провинциальность» значения не имеет.

Первые три работы — в карму

— Подсказка для молодых специалистов: первые три рабочих места по сути определяют вашу карму на ближайшие десятилетия. Поэтому выбирайте сразу достойного работодателя. Если вы попали в ресторанный сегмент официантом, потом станете администратором, директором ресторана, с большой вероятностью вам предложат стать директором сети ресторанов.

Город. Кафе. СС0

Если вы хотите работать в международной компании, начинайте с мерчендайзеров, с их помощников, потом станете торговым представителем, супервайзером, региональным менеджером. Нужно искать варианты, которые позволят карьеру развивать в той отрасли, которая для вас интересна. Не бойтесь экспериментировать. Я рекомендую ходить на бесплатные стажировки. Если вы пять лет учились и зарплату не получали, то еще месяц-два бесплатно поработаете и ничего с вами не будет.

О чем еще рассказал собеседник

О роботах — Роботы могут заменить наем рядового персонала — сотрудников кол-центров, рабочих. Но «охоту за головами» и подбор топ-менеджеров — никогда. Это всегда личное общение. Никакой менеджер с зарплатой от 300 тысяч не станет общаться с роботом. О труде — Труд облагораживает, сказал Белинский. Я абсолютно согласен. У человека должна быть цель. Путешествия, изучение мира — это все прекрасно и хорошо, но должно быть свое дело, которым вы занимаетесь профессионально и за которое вам платят. Работа позволяет человеку развиваться и становиться лучше. Путешествуя, вы тоже становитесь лучше, толерантнее в каком-то смысле, но труд должен быть в жизни каждого человека. О разных уровнях — Уровень вашего «топ-менеджерства» определяется, как ни странно, бюджетами, которые есть под вашим управлением. Финансовые директора, которые управляют бюджетами в 1 млрд долларов и 1 млрд рублей — совершенно разного уровня. Хотя должности звучат одинаково. Строить карьеру не стыдно, а просто необходимо. Это часть развития человека.

Кто такой Ильгиз Валинуров?

Ильгиз Валинуров. Предоставлено altapress.ru.

Известный бизнес-тренер, Doctor of Human Resource Management, преподаватель спецкурса «Стратегическое управление персоналом» президентской программы подготовки управленческих кадров для России, преподаватель «Школы профессионального HR» в Moscow Business School. Окончил факультет бизнеса Новосибирского государственного технического университета.

Профессионально занимается подбором персонала с 1999 года. В 2001 году основал агентство по подбору персонала Business Connection. Автор первой и единственной специализированной книги «50 идей поиска сотрудников через социальные сети. Справочник рекрутера», книги «Рекрутинг на 100%", «Я — идеальный кандидат» и других.