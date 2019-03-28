Глава профсоюзов России назвал бредом идею об увеличении рабочего дня селянкам

Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России, назвал идею об увеличении рабочего дня жительницам села бредом. Это случилось во время его визита в Барнаул на семинар для работников сибирских профсоюзов 28 марта.

Михаил Шмаков,

председатель Федерации независимых профсоюзов России:

Мы считаем что это очередной бред, который исходит от правительства. Это все должно рассматриваться на Российской трехсторонней комиссии регулирования социально трудовых отношений. Мы там заблокируем это решение.

Напомним, 27 марта стало известно, что в Минтруда РФ обсуждают идею отмены сокращенной 36-часовой рабочей недели для женщин, живущих в селе (у горожанок — 40 часов). Эту норму узаконили еще в 1990 году — тогда законодатели посчитали, что на селе женщинам нужно дополнительное время для ведения личного хозяйства. Сейчас ее решили пересмотреть как «устаревшую». Инициатива касается 13 млн работающих российских женщин.