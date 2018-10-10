Со слабым не договариваются: управляем жесткими переговорами

1. Правильный настрой и подготовка к переговорам.

Это как минимум разработка трех сценариев: позитивного, негативного и нейтрального. Если вы руководитель и ваши сотрудники говорят, что они готовы к переговорам, проведите очень несложный практический тест. Посадите перед собой и «погоняйте» их в режиме вопросов:

Что если вместо нужного вам человека на переговоры придет???

Что если переговоры начнутся с???

Если вас будут провоцировать вопросами , типа???

типа??? Что если с вас затребуют примеры???

Если партнер будет от всего отказываться или демонстрировать свою незаинтересованность?

Если ваши сотрудники в течение 2−5 секунд дают устраивающую вас поведенческую реакцию: «Тогда мы среагируем следующим образом: … «, то они, скорее всего, готовы. Если вы увидите их «зависание» или фразы типа: «Да нет, они так никогда не…», «Мы с таким у них ни разу ни сталкивались…», то отправьте их более тщательно готовиться к переговорам.