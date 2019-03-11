На одно резюме 399 вакансий: стали известны самые дефицитные профессии в России

Директор Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г.В.Плеханова Павел Смелов в интервью «Российской газете» сообщил о самых дефицитных профессиях в России.

Он рассказал, что на одно резюме сварщика, размещенного на сайтах поиска работы, приходится 16 вакансий. А если эту профессию детализировать, то на одно резюме специалиста сварочного производства придется 330 вакансий.

Еще одна дефицитная профессия — слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. На одно резюме этого специалиста — 399 вакансий.

Эксперт также отметил, что в наше время большой спрос на бухгалтеров, юристов, и экономистов. Однако и резюме представителей этих профессий в базах данных рекрутинговых компаний достаточно.

В феврале altapress.ru писал, что по самым дорогим вакансиям в Алтайском крае готовы платить до 200 тысяч рублей.