На онлайн-площадке центра «Мой бизнес» расскажут как запустить интернет-магазин за 1 час

Не упустите возможность получить бесплатную образовательную поддержку от Центра поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП и его партнера — основателя онлайн сервиса Digarson.ru Алексея Зулина.

27 мая 2020 года бизнес-практик, предприниматель, интернет маркетолог, основатель онлайн сервиса Digarson.ru Алексей Зулин расскажет о том, как максимально быстро и с минимальным бюджетом запустить онлайн продажи для любого бизнеса.

Программа вебинара: Зачем продавать в онлайн?

Основные каналы онлайн продаж ( веб сайты , социальные сети , маркетплейсы)

веб сайты социальные сети маркетплейсы) Что нужно учитывать , запуская свой интернет-магазин

запуская свой интернет-магазин Обзор конструктора интернет-магазинов Digarson

Как запустить интернет-магазин за 1 час на конструкторе Digarson.ru

Расширенные возможности платформы Digarson

Эффективные способы продвижения интернет-магазина

Когда: 27 мая 2020 г.

Во сколько: 15:00

Как долго: 1 час 30 минут

Сколько стоит: бесплатно

Количество мест ограничено.

Необходима обязательная предварительная регистрация на мойбизнес22.рф

Возрастное ограничение: 16+