Нашествие машин: более 20 млн россиян могут остаться без работы из-за роботов

Почти половина россиян (45,5%) может лишиться рабочих мест из-за цифровизации и автоматизации к 2030 году, пишут « Известия » со ссылкой на исследование специалистов РАНХиГС.

20,1 млн человек будут вынуждены оставить свое рабочее место или поменять квалификацию — их опыт и знания, в отличие от искусственного интеллекта, перестанут быть актуальными.

Согласно данным исследования, наибольшему риску (73%) подвержены работники гостиничного и ресторанного бизнеса. Роботы смогут заменить 60% представителей обрабатывающего производства, 58% занятых в сельском и лесном хозяйстве, 53% — в розничной торговле и 51% — в добыче полезных ископаемых, пишет ТАСС.

В то же время автор исследования — врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС — Степан Земцов заявил изданию: «То, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра».

Уже сейчас современные технологии работы с покупателями докатились и до барнаульских магазинов — недавно в «Ленте» представили промо-бота. Робот-помощник разъезжает в гипермаркете. Он общается с покупателями и рассказывает об акциях и скидках, обещает высылать специальные предложения, если оставить свой телефон. При повторной встрече он узнает покупателей и здоровается с ними.

Ранее сообщалось, что в Алтайском биосферном заповеднике запустили робота-разведчика, способного подъезжать к животным на небольшие расстояния и снимать фото и видео.