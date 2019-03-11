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12 марта
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Открыта вакансия в глянцевом журнале

В редакцию журнала «Я Покупаю. Барнаул» требуется выпускающий редактор.

Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"!
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"!
архив "Я Покупаю. Барнаул"
Основные обязанности
  • Контроль за соблюдением графика выпуска журнала;
  • Написание и редактирование текстов. Подбор иллюстраций для дизайнера;
  • Оформление заказов на текст, фото, дизайн, Контроль исполнения сроков и стандартов качества.
  • Подготовка плана номера, соблюдение нормативов и правил размещения материалов, соблюдения стандартов оформления
Оплата труда
  • Оклад + оплата за выполненную работу (гонорар и сдельная оплата).
Уровень оплаты
  • 20 000 — 25 000 рублей в месяц.
Режим работы
  • Постоянная работа.
Редакция журнала «Я Покупаю. Барнаул»

Адрес: Барнаул, ул. Короленко, 107, оф. 103

Тел.: (3852) 26−45−47

Е-mail: prof@altapress.ru

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