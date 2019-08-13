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Работа и обучение

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю, но сохранить зарплаты

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает ввести четырехдневную рабочую неделю, сохранив в прежнем объеме оплату труда. Этот вопрос предлагается рассмотреть на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), пишет ТАСС.

Женщина работает.
Женщина работает.
СС0

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в июне на Международной конференции труда в Женеве, не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

Елены Косаковской,
замруководителя департамента социально-трудовых отношений ФНПР:

ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.

Профсоюзы предлагают рассмотреть вопрос «с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России».

в ФНПР, ссылаясь на исследования Роструда и HeadHunter, сообщают, что сокращение трудовой недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.

Однако в России пока предприятия переходят на сокращенную рабочую неделю в связи с финансовыми трудностями, и это влечет существенное сокращение зарплаты работников, добавили в организации.

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