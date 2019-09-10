СМИ выяснили, где на Алтае платят 7 тысяч рублей в день

По словам исполнительного директора «Бийской льняной компании» Александра Керноги, в этом году выросло очень много льна высочайшего качества:

«Волокно стоит того, и если мы его уберём, то все эти затраты окупим. Мы назначили расценки при тереблении 1000 рублей на гектар и даже 1200 для однорядных теребилок за гектар теребления, это примерно в 2,5 раза выше, чем обычно, и на прессовании, значит, сегодня у нас действует 1000 рублей за гектар», — рассказал он.